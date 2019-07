Exclusief voor abonnees “Doneren voor fonds slachtoffers? Bezoek liever revalidatiecentrum, en installeer alcoholslot” Vader verongelukte Emilie Leus gaat confrontatie met Kris Van Dijck niet uit de weg Sven Ponsaerts en Isolde Van Den Eynde

08 juli 2019

17u53 0 “Spijt komt altijd na de zonde, en het is makkelijk een dergelijke schuld af te kopen.” Vincent Leus, vader van verkeersslachtoffer Emilie, roept Vlaams parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (55) op om, liever dan te doneren aan een fonds voor verkeersslachtoffers, een revalidatiecentrum te bezoeken. “En installeer een alcoholslot. Dat zou pas een voorbeeldsignaal zijn.” Het ontslag van Van Dijck blijkt niet aan de orde.

Een beschaamde Kris Van Dijck (N-VA) zal zijn maandloon van parlementsvoorzitter doneren aan een fonds voor verkeersslachtoffers, nadat hij onder invloed een verkeersongeval met blikschade veroorzaakte. Van Dijck, ook Dessels burgemeester, botste vorige woensdagochtend na een cafébezoek en een laatste niet-toonvaste karaokeversie van Sinatra’s ‘My Way’ tegen een geparkeerde aanhangwagen. In zijn bloed 1,41 promille alcohol – bijna driemaal zoveel als toegelaten, en het equivalent van een tiental pintjes in drie uur tijd. “Wat als die aanhangwagen een fietser was geweest?”, werpt Vincent Leus op. De man zag bijna 10 jaar geleden zijn dochter Emilie en twee medestudenten door een dronken bestuurder doodgereden.

“Een dergelijke schuld met een gift afkopen, is makkelijk. Ga liever naar een revalidatiecentrum voor verkeersslachtoffers, veel effectiever”, meent Leus. “En dat hij een alcoholslot installeert.

