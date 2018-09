"Doelstelling stadsbossen pas in 2072 gehaald aan huidig tempo" jv

17 september 2018

09u24

Bron: belga 0 Oppositiepartij Groen verwijt minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) een gebrek aan ambitie, als het gaat om de aanleg van de beloofde stadsbossen. "Aan dit tempo halen we die doelstelling in 2072, ik ben dan 97 jaar oud", zegt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman.

Het is Groen die de studie van Bos+ heeft besteld, waaruit blijkt dat op 25 jaar 27,3 procent van de 4.810 geplande geplande hectare bos gerealiseerd werd en de laatste jaren helemaal is stilgevallen.

Op termijn moeten alle stedelijke of kleinstedelijke gebieden beschikken over een stadsbos, zo besliste de Vlaamse regering. Voor 62 Vlaamse steden en gemeenten werden er bosuitbreidingsdoelstellingen vastgelegd, specifiek voor stadsbossen.

Uit de studie van Bos+ blijkt evenwel dat op zeven jaar tijd 460 hectare is aangelegd, waarvan bijna de helft (223 hectare) alleen al in Gent. "Het totale gebrek aan ambitie zorgt ervoor dat de doelstellingen de facto een lege doos zijn. Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) liet uitschijnen voor een versnelling te willen zorgen met haar Pact 2020, maar daar kwam bitter weinig van in huis", zegt Elisabeth Meuleman.

300 hectare per jaar

Ze pleit voor nieuwe kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen voor de realisatie van stadsbossen. "Daarbij horen ook een duidelijke deadline en een degelijk monitoringsysteem dat (online) publiek te raadplegen is", zegt Meuleman.

Groen wil tot 2030 ieder jaar 300 hectare stadsbos aanplanten en zo binnen twaalf jaar de initiële doelstelling van 4.810 hectare halen. Voor de lokale overheden is een cruciale rol weggelegd, zegt Groen, maar de Vlaamse overheid moet voor voldoende ondersteuning zorgen, zowel financieel als op het vlak van vergunningsbeleid.

Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) merkt in een reactie op dat Bos+ en Groen in hun studie naar de aanplanting van stadsbossen enkel rekening houden met nieuwe bosaanplantingen. "Het gaat ook om het aankopen van private, bestaande bossen en die toegankelijk maken voor het publiek", zegt ze.

Schauvliege stipt aan dat Vlaanderen jaarlijks 100 miljoen euro besteedt aan natuur en bos. "Dat bedrag staat op een historisch recordpeil, maar voor sommigen is het blijkbaar nooit genoeg." Ze vindt het bovendien "nogal doorzichtig" dat Groen net bij Bos+ een studie heeft besteld.

Weiland

Schauvliege betreurt dat Bos+ en Groen alleen bosaanplantingen in rekening brengen. "Het begrip stadsbos is nochtans geëvolueerd tot een groene ruimte in nabijheid van steden, waar het aangenaam vertoeven is in een afwisselend landschap bestaande uit bos, maar ook met talrijke open ruimtes (hooilanden, weilanden, heide...). Het gaat ook om het aankopen van private, bestaande bossen en die toegankelijk maken voor het publiek. Jammer dat die ruimte niet telt voor Groen/Bos+."

De minister ontkent dat er alleen in Gent vooruitgang geboekt is. "Ik verwijs bijvoorbeeld naar het Preshoekbos in Kortrijk, het Herkenrodebos in Hasselt, het Kravaalbos in Aalst, het stadsbos in Mechelen en de 1.000 hectare toegankelijk groen in de Vlaamse rand rond Brussel."