"Doel is mensen zonder papieren op te pakken": PS-parlementslid haalt uit naar politieactie in Brusselse metro sam

18 maart 2018

15u56

Bron: belga 6 Brussels PS-parlementslid Ridouane Chahid heeft kritiek op de politieactie die volgens hem morgen doorgaat in metrostations rond het Noordstation in samenwerking met de MIVB. Volgens hem is de politieactie opgezet om de federale regering en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in staat te stellen mensen zonder een geldige verblijfsvergunning op te pakken.

Het gaat om een zogenaamde FIPA-actie, kort voor Full Integrated Police Actions. De groenen hebben al langer bezwaren tegen die operaties omdat ze onder het mom van zwartrijders onderscheppen in feite de mensen zonder geldige verblijfsdocumenten viseren.

"Politie niet nodig"

"Indien de controles enkel tot doel hebben om vast te stellen dat de reizigers in het bezit zijn van een geldig MIVB-vervoersbewijs, is de aanwezigheid van de politie niet vereist", aldus Chahid, die de verantwoordelijken van de politiezone Noord vraagt om niet mee te werken aan de actie. Hij dringt er ook bij Brussels mobiliteitsminister Pascal Smet op aan om de MIVB niet meer ter beschikking te stellen van de politie en DVZ voor zaken die niets te maken hebben met de opdrachten die het Brussels gewest heeft vastgelegd.

Smet ontkent

Minister Smet verzekert aan BRUZZ dat het doel van de actie de controle van de tickets is. Pas als iemand geen ticket heeft, wordt gevraagd naar het identiteitsbewijs. Hij wijst er ook op dat er twee soorten gecombineerde politie-acties zijn.

De actie die morgen is gepland, gaat over ticketcontrole met hulp van de politie. Bij de andere gecombineerde politieactie, die criminaliteit aanpakt, is de MIVB niet betrokken. De sp.a'er herinnert eraan dat politieacties de bevoegdheid zijn van minister-president Rudi Vervoort (PS) en dat Chahid zijn bezwaren beter aan zijn partijgenoot kan uiten.

Onveiligheidsgevoel

De FIPA-operaties werden jaren geleden opgezet om het onveiligheidsgevoel bij de gebruikers van het openbaar vervoer te verminderen. Volgens de MIVB kunnen hun controleurs op die manier ook hun werk doen op plaatsen waar ze zichzelf niet veilig voelen. De operaties werden in 2002 versterkt na de dood van de 56-jarige MIVB-toezichter Iliaz Tahiraj tijdens een interventie na een ongeval tussen een bus en een auto.