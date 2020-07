“Doe tijdens de komende mooie zomerdagen niet te zot. We kunnen het ons niet permitteren" Crisiscentrum hamert nogmaals op het naleven van de zes ‘gouden regels’ AW

27 juli 2020

11u37 40 Het belooft mooi weer te worden de komende dagen met zaterdag maxima meer dan 30 graden. Vorig jaar zou dat barbecues, terrassen en feesten met tal van vrienden hebben betekend, maar dat kunnen we ons dit jaar niet veroorloven zegt het Nationaal Crisiscentrum. “We zijn Covid allemaal beu, maar het virus negeren, is geen optie”, aldus interfederaal woordvoerder Boudewijn Catry. Hij somt de zes ‘gouden regels' nogmaals op.

• Hygiënemaatregelen : “Was en ontsmet uw handen grondig en doe dat meerdere keren per dag. Denk terug aan gisteren, wanneer je je handen had moeten wassen maar dat niet deed”, zegt Catry.



• Afstand houden: “Houd ook afstand van elkaar, minstens anderhalve meter.”



• Mondmasker dragen: “Uiteraard moet u een mondmasker dragen, meer bepaald op alle drukke plaatsen.”



• Sociale bubbel: “Beperk het aantal mensen waarmee u afspreekt en blijf thuis als u ziek bent, zelfs als de symptomen gematigd zijn.”



Daarnaast dient er in het bijzonder rekening te worden gehouden met risicopatiënten, en vinden activiteiten liefst buiten plaats. Als dat niet kan, moet de ruimte voldoende verlucht worden. “Blijf dit volhouden, enkel zo zullen we erin slagen het virus terug te dringen.”