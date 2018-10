'Dodehoekverklikker' SofAlert mogelijk volgend jaar in België te koop Ouders van vriendin verongelukte Sofie De Ridder (12) starten crowdfundingcampagne

Nina Dillen

01 oktober 2018

14u27 6 Als de crowdfundingactie slaagt, is 'dodehoekverklikker' SofAlert voor op de fiets vanaf volgend jaar bij ons te koop. Het concept komt van drie middelbare schoolvriendinnen die in juni 2016 hun vriendin Sofie De Ridder (12) verloren bij een dodehoekongeval. De ouders van één van de meisjes staan nu heel dicht bij het uitbrengen van SofAlert, al is daar nog wat financiële steun voor nodig.

Op 29 juni 2016 verloren vriendinnen Kato, Eline en Jente hun schoolvriendin Sofie De Ridder (toen 12), die overleed bij een dodehoekongeval met een vrachtwagen in Eppegem. De tragische gebeurtenis inspireerde hen om een toestel te bedenken dat zowel fietsers als bestuurders waarschuwt voor het gevaar van zo'n dode hoek. Als eerbetoon aan Sofie doopten ze het concept SofAlert en sleepten er de 'Gat in de Markt'-prijs mee in de wacht op een wedstrijd van Solar Olympics. De ouders van Kato, Peter Reynaert en Els Dauwe uit Hofstade, besloten het daar niet bij te laten. In september 2017 richtten zij het bedrijf Detectin Traffic op, met als doel de zogenaamde SofAlert ook echt op de markt te brengen. Daar staan ze nu wel erg dichtbij, legt Els Dauwe uit.

"We hebben al sinds januari twee prototypes, die mijn man heeft ontwikkeld," aldus Dauwe. "Het ontwerp van de meisjes was bedoeld voor op de bagagedrager. Het nieuwe ontwerp plaats je op het stuur van de fiets. Het zorgt voor een waarschuwend licht- en geluidssignaal als er aan twee voorwaarden wordt voldaan: je fietst op minder dan anderhalve meter afstand tot een voorwerp links van de fiets, en er wordt een geluid van een draaiende motor gedetecteerd. De prototypes werken, maar het toestel is nog te groot en er moet nog wat aan de software gesleuteld worden om het efficiënter te maken. Om het daadwerkelijk op te markt te brengen, moet het door een ingenieurs- en ontwerpbureau verfijnd worden. Ook zouden we nog een fietscamera op het systeem willen voorzien, die net zoals een dashboard camera nuttige informatie kan opleveren bij vluchtmisdrijf." En daar is budget voor nodig, meteen ook de reden waarom Els Dauwe en Peter Reynaert op 19 september een crowdfundingactie zijn gestart. "Zonder voldoende budget, kan ons plan niet doorgaan," vervolgt Dauwe. "Zodra we genoeg geld hebben verzameld en naar het ingenieursbureau kunnen stappen, kan het heel snel gaan. Het nieuwe ontwerp zou vervolgens getest moeten worden door een honderdtal proefpersonen, maar alles samen kan het dan wel over een jaar effectief in de winkel liggen."

Mensenlevens redden

Al zijn daar nog enkele gulle schenkers voor nodig, want voorlopig werd van de beoogde 75.000 euro nog geen 2 % opgehaald. De actie loopt nog de komende 48 dagen, waarbij 73.630 euro bijeen geraapt moet worden. "We hopen dat we er komen," zegt Dauwe. "Als het niet lukt, schenken we het ingezamelde geld aan een goed doel dat rond verkeersveiligheid werkt." Wie ook van harte hoopt dat deze actie slaagt is Ann Segers, de moeder van de in 2016 verongelukte Sofie De Ridder. "Wij staan helemaal achter het initiatief. We kunnen Sofie er natuurlijk niet mee terug halen. Maar we putten er wel enigszins troost uit. Het toestel kan mogelijk andere mensenlevens redden." Wel willen beide dames benadrukken dat SofAlert een waarschuwingssysteem is, geen beveiligingssysteem. "De verantwoordelijkheid ligt nog steeds bij de fietser en bestuurder zelf," onderstreept Dauwe. "Het is zoals een gordel of een helm, hulpstukken die het risico op blijvende letsels verminderen. Maar zelfs met een dodehoekverklikker blijft opletten in het verkeer heel belangrijk."

Meer info vind je op de crowdfundingpagina van de actie of de website van Detectin Traffic.