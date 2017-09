"Diversiteitsbeleid Homans schiet tekort" 17u51

Bron: Belga 0 Photo News "Het diversiteitsbeleid van Vlaams minister Liesbeth Homans schiet tekort. De minister lijkt op automatische piloot te varen." Scherpe woorden aan het adres van N-VA-minister Homans die niet komen vanuit de oppositie, maar van Vlaams parlementslid Ann Brusseel (Open Vld). Brusseel roept minister Homans op dringend bijkomende initiatieven te nemen.

Om haar voorbeeldfunctie als werkgever te benadrukken, hanteert de Vlaamse overheid streefcijfers op vlak van tewerkstelling van kansengroepen. Zo moet tegen 2020 tien procent van de Vlaamse ambtenaren een migratieachtergrond hebben. Voor vrouwen in een managementsfunctie ligt het streefdoel binnen de Vlaamse overheid op 40 procent vrouwen in het topkader en 40 procent vrouwen in het middenkader. Het streefcijfer voor personen met chronische ziekte of handicap ligt dan weer op 3 procent.



Op sommige vlakken is het beoogde streefdoel nog veraf. Zo kende het aantal vrouwen in topfuncties nog een terugval van 25,6 in 2015 naar 22,7 procent in 2016 en stagneert het tewerkstellingscijfer voor personen met een chronische ziekte of handicap al jaren rond de 1,3 procent.



"Weinig inspanningen"

Volgens Vlaams parlementslid Ann Brusseel doet minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans "weinig inspanningen". Wat de stagnerende cijfers voor personeelsleden met een handicap betreft, wijst minister Homans onder meer op het fenomeen van de onder-registratie. Niet iedereen geeft graag toe dat hij/zij een beperking heeft. "Maar dat fenomeen speelde echter ook bij de vorige tellingen en is dus niet nieuw. Bovendien werd de definitie van personeelsleden met een handicap aangepast, waardoor er meer mensen worden meegerekend. De bottom-line is eenvoudigweg dat de minister voorlopig te weinig inspanning leverde."



"De nieuwe diversiteitsambtenaar zal zijn handen vol hebben", meent Brusseel. Zij vindt dat minister Homans bijkomende inspanningen moet doen. Maar volgens Brusseel lijkt de N-VA-minister daar niet happig op. "Toen ik minister Homans vroeg hoe ze alsnog vorderingen wilde boeken, verwees ze eenvoudigweg naar het bestaande ondersteuningsinstrumentarium en de daaraan verbonden plannen", aldus Brusseel. "Van een intensifiëring was geen sprake, dat is op z'n minst betreurenswaardig gezien de tegenvallende cijfers. (...) 'Business as usual' is geen optie. De cijfers spreken boekdelen", besluit de Open Vld-politica.