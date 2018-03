"Dit voorjaar nog akkoord over minimumdienstverlening bij De Lijn" SVM

15 maart 2018

16u22

Bron: Belga 0 Ben Weyts (N-VA) verwacht nog dit voorjaar -vermoedelijk tegen eind april - een akkoord met de sociale partners over de invoering van een gegarandeerde dienstverlening op prioritaire lijnen als er gestaakt wordt bij De Lijn. Dat heeft de Vlaamse mobiliteitsminister gezegd in het Vlaams Parlement.

In de beheersovereenkomst met De Lijn is een passage opgenomen waarin De Lijn in geval van staking of overmacht "prioritaire lijnen maximaal bedient". Lees: een soort van minimale dienstverlening, zoals recent ook voor de NMBS werd ingevoerd.

"Beste garantie voor reiziger"

Die minimale dienstverlening is er echter nog niet. In oktober vorig jaar schoof de minister het voorjaar van 2018 naar voren als vooropgestelde timing voor de volledige implementatie van het systeem.

"Met het sociaal overleg zouden we dit voorjaar nog moeten kunnen landen, pakweg eind april", antwoordde Weyts in de commissie Mobiliteit. "Mijn uitgangspunt is duidelijk: ik wil alle kansen geven aan het sociaal overleg, want dat biedt de beste garantie voor de reiziger."

"Niet vrijblijvend"

"Maar die manier van aanpak wil natuurlijk ook niet zeggen dat de passage uit de beheersovereenkomst vrijblijvend is", waarschuwde Weyts. Hij verwees daarbij naar de Europese deadline in 2020: in lijn met de EU-voorschriften moet de regering dan kiezen om de markt van het openbaar vervoer open te stellen voor private spelers, of in zee te gaan met een interne operator.

Als De Lijn haar bevoorrechte positie wil behouden, moet ze bewijzen dat ze beter is dan de privésector. "Het is dus belangrijk voor de reiziger én voor de toekomst van De Lijn. Als het sociaal overleg niet slaagt, dan wil ik wel dat De Lijn er zelf voor zorgt dat een uitrol wordt gerealiseerd."

CD&V: "Wij gaan daar niet in mee"

CD&V-parlementslid Karin Brouwers kon die laatste waarschuwing maar matig appreciëren. "Dat u het sociaal overleg alle kansen geeft, is een mooie boodschap. Maar dan vind ik het wel wat spijtig dat er toch dreigementen aan gekoppeld worden. Met die bazooka van de Europese evaluatie in 2020 gaan dreigen, daar gaan wij niet in mee. Dat gaat het probleem, dat voor de reiziger heel 'ambetant' is, niet oplossen", zei ze.

"Dit gaat niet om een dreiging, maar is gewoon de realiteit. Het is niet de Vlaamse regering die die toets oplegt, maar Europa", antwoordde Annick De Ridder (N-VA) daarop. "Je moet alle kansen geven aan het sociaal overleg, maar op een bepaald moment bloedt het dood. Als dan niet wordt ingegrepen, zal dat een impact hebben in 2020."

98% werkbereidheid pij 'pachters'

Voor De Ridder zit de grootste dreiging in het verschil tussen de werkbereidheid bij stakingen tussen de chauffeurs in eigen beheer en de 'pachters' of privé-exploitanten die voor De Lijn rijden. Tijdens de staking van 16 februari voerden De Lijn-chauffeurs 15 procent van de voorziene ritten voor die dag uit, bij de pachters was dat 98 procent.

Marino Keulen noemde die cijfers "schrijnend". De Open Vld'er benadrukte dat er nog deze legislatuur een minimale dienstverlening moet komen. "Ik denk dat de samenleving dit anders niet meer kan begrijpen."