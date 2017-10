"Dit pik ik niet!" Beklaagde (72) sneert naar rechter D'hondt en verlaat boos rechtbank nog voor vonnis Bewerkt door Eric Belsack

Bron: Eigen berichtgeving 121 photo_news Politierechter Peter D'hondt. Ook deze week weer vijf zaken die onze aandacht trokken in de Vlaamse politierechtbanken. Zo was er de Tsjechische poetsvrouw die de raad kreeg om naar kinderprogramma's te kijken om Nederlands te leren. Voorts de nadelige gevolgen van een gastric bypass, de man die naar zijn zeggen opgepakt wordt voor de gekste dingen en het discoliefje dat niet mocht blijven slapen. De hoofdvogel werd echter afgeschoten door de beklaagde die stevig uithaalde naar rechter Peter D'hondt.

photo_news Archiefbeeld.

Beklaagde (72) sneert naar rechter D'hondt en verlaat boos rechtbank

Nog voor hij zijn straf kon aanhoren verliet Robert L. (72) gisteren al vloekend de zittingszaal in de rechtbank van Dendermonde. Daarvoor was hij ook al bijzonder gelaten en lachte hij sarcastisch bij het horen van de straffen. Zelf reed hij 57 kilometer in plaats van 50 op N445 in Waasmunster. "Ik rij met een Smart en word altijd opgejaagd door de Mercedessen, BMW's en trucks. Ik doe niets verkeerds en toch zoeken zij mij op", aldus L.



De procureur wees hem erop dat hij al tweemaal een rood licht genegeerd had en ook al veroordeeld was voor smaad aan een magistraat. Daarop liep hij kwaad weg. "Dit pik ik niet", riep hij. Politierechter D'hondt veroordeelde hem tot 360 euro boete én ongeschikt om nog ooit met een wagen te rijden. (KBD)

BELGA

Rechter geeft raad aan Tsjechische: "Kijk naar kindertelevisie om Nederlands te leren"

De politierechter van Veurne had goeie raad klaar voor een Tsjechische vrouw uit Houthulst, die al 3 jaar in België woont. Voor haar stommiteiten in het verkeer vroeg J. de werkstraf, maar daarvoor moet ze voldoende Nederlands kennen, wat ze nog niet zo goed beheerst. "Ik raad je aan om veel naar televisie te kijken, en vooral naar kinderprogramma's. Het zal je helpen."



J. werd op 25 november in Houthulst betrapt toen ze zich nog naar de nachtwinkel haastte om voeding, terwijl ze al een rijverbod had lopen. Haar man was op dat ogenblik in hun thuisland en dus ging de vrouw zelf. Bovendien reed ze te snel. Het kwam de poetsvrouw duur te staan. Ze kreeg zes maanden rijverbod en 120 uren werkstraf. Als ze die niet vervult, moet ze alsnog 5.550 euro boete ophoesten. (JHM)

thinkstock

Vijf jaar rijverbod voor man die opgepakt wordt voor "gekste dingen"

Nourdine A. heeft in de rechtbank van Dendermonde 3.000 euro boete gekregen en 5 jaar rijverbod voor rijden ondanks een rijverbod van meerdere jaren.



Hij werd gevat in Lokeren op het moment dat hij een vrachtwagen voorbijstak op een plaats waar het niet mocht. Bovendien bleken zijn papieren niet in orde. De man gedroeg zich erg agressief in de rechtbank. "Ik heb in totaal zeventien jaar in de gevangenis gezeten, waaronder ook vele jaren dankzij u. Ik wil nu eindelijk mijn leven op de rails zetten, maar de politie zoekt mij steeds weer opnieuw en pakt mij voor de gekste dingen", richtte hij zich tot rechter Peter D'hondt.



De politierechter bekeek het uitgebreide strafregister van de man. "Ik heb u maar zes maanden opgesloten, de andere veroordelingen kwamen allemaal van de correctionele rechtbank. Bovendien weet u dat u hier een overtreding heeft begaan, dus moet u de schuld niet op de politie steken", zei D'hondt. De man moest ook voor een tweede zaak verschijnen waarin hij met zijn gsm in de hand aan het fietsen was. "Als het van mij afhing, sloot ik u een jaar op in de gevangenis, maar dankzij je advocaat en uw pasgeboren kindje zal ik dit niet doen", besloot D'hondt. (KBD)

thinkstock

Man blaast 3,25 promille "door maagoperatie"

"Dat moet wel erg goede wijn geweest zijn", zo reageerde politierechter Dina Van Laethem na de verklaring van B. M. uit Halle. De man blies een stevige 3,25 promille alcohol nadat hij op 24 januari 2016 een ongeval veroorzaakt had in het centrum van zijn thuisstad. Toch beweerde hij slechts twee glazen wijn gedronken te hebben.



"Mijn cliënt heeft een gastric bypass (een ingreep aan de maag, red.) ondergaan", aldus de advocate van M. "Hierdoor wordt alcohol minder snel afgebroken. De agenten vonden zelf ook niet dat mijn cliënt er dronken uitzag."



Politierechter Van Laethem kon die uitleg maar matig appreciëren. "Hij weet toch wat de gevolgen zijn van een gastric bypass? Daar moet hij altijd rekening mee houden." De man, wiens rijbewijs ook al drie jaar verlopen bleek te zijn, kreeg een boete van 4.800 euro, waarvan de helft met uitstel. Daar kwam nog een rijverbod van drie maanden bij. (MEN)

thinkstock

Discoliefje mag niet blijven slapen van ouders en dat komt Kevin duur te staan

Kevin C. (26) uit Mechelen zal zich zijn feestnacht van 16 oktober vorig naar nog lang herinneren. Tijdens een nachtje stappen in de Copacabana in Waarloos ontmoette Kevin een meisje waarmee het klikte. De twee besloten een taxi te nemen richting Mechelen, waar Kevin woont. Bij thuiskomst zagen zijn ouders het echter niet zitten dat de jongedame er de nacht zou doorbrengen.



Kevin besloot haar dan maar weer aan de discotheek af te zetten, met zijn eigen wagen deze keer. Daar aangekomen waren er nog twee vrienden die wel een ritje naar hun huis in Hemiksem konden gebruiken. Kevin besloot hierop in te gaan. In Kontich liep het mis. Hij reed op de Prins Boudewijnlaan door het rode licht en werd gestopt door de politie. Hij legde een positieve ademtest af.



"Dat is wel erg dom, door al dat rondrijden heb je voor jezelf de pakkans enorm verhoogd," zei de politierechter. "Mijn cliënt beseft dat het geen goede zet is geweest. En ook zijn ouders zijn erg streng, zij hebben nu zelf al een weekendrijverbod opgelegd aan Kevin," repliceerde de advocaat. De politierechter was nog mild. De jongeman moet een boete betalen van 300 euro en hij krijgt ook een rijverbod van een maand. Hij moet wel zijn examens opnieuw afleggen en medische en psychologische proeven ondergaan. (NBA)

