"Dit jaar al veelvoud aan twitterhaat": Rudi Vranckx gaat voor het eerst accounts blokkeren

07 januari 2019

16u17

VRT-journalist Rudi Vranckx kondigt aan dat hij voor het eerst enkele twitteraccounts gaat blokkeren.

De conflictjournalist wiens account door de VRT-redactie wordt beheerd, zegt dat hij in de eerste dagen van 2019 werd geconfronteerd met een veelvoud aan ‘twitterhaat’ en geeft met screenshots hier een kleine bloemlezing van.

“Hier stopt het. Ik heb jarenlang niemand geblokkeerd, maar zo kan het niet verder. Wie het niet kan laten om te beledigen, wordt geblockt. Het gif moet er écht uit”, luidt het in een even na 15.30 uur geplaatste tweet. “Voor alle duidelijkheid: natuurlijk moeten we van mening kunnen verschillen. Maar reacties zoals deze zijn geen debat. Het is haat, niets meer”, verduidelijkt hij in een recenter bericht. Veel twitteraars hebben begrip voor zijn beslissing, anderen reageren sceptisch.

Graag uw aandacht voor een kleine bloemlezing van Twitterhaat die de eerste week van dit jaar gebracht heeft. (Voor de liefhebbers: het was een veelvoud hiervan.) pic.twitter.com/u45AKhj7d8 Rudi Vranckx(@ RudiVranckx) link

Hier stopt het. Ik heb jarenlang niemand geblokkeerd, maar zo kan het niet verder. Wie het niet kan laten om te beledigen, wordt geblockt. Het gif moet er écht uit. Rudi Vranckx(@ RudiVranckx) link

Nog eentje om het af te leren. Voor wie op mijn vorige tweets reageerde dat "kritiek geen haat is maar feedback". We hebben het wel degelijk over dit soort van "feedback". pic.twitter.com/kqWtByMdQr Rudi Vranckx(@ RudiVranckx) link