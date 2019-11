“Dit is parlementaire onderzoekscommissie waard”: partijen reageren verontwaardigd op onthullingen rond koninklijk vastgoed TT

27 november 2019

09u49 0 Het nieuws dat de Belgische belastingbetaler voor miljoenen euro's mee betaalt aan het koninklijke patrimonium, wekt verontwaardiging op bij verschillende politieke partijen. Die vragen op zijn minst meer transparantie in de bijzonder onduidelijke boekhouding van de Koninklijke Schenking. De Kamerfractie van N-VA wil dat er een parlementaire onderzoekscommissie komt.

De Koninklijke Schenking is de instelling die de koninklijke openbare eigendommen beheert. In theorie moet de Schenking financieel onafhankelijk zijn, maar uit onderzoek van de VRT, De Tijd, Apache en Knack blijkt dat in de praktijk hoegenaamd niet het geval te zijn. Ook de belastingbetaler blijkt op te draaien voor het onderhoud van de 7.530 hectare aan bossen, gronden en 77 gebouwen in handen van de Schenking.

Zo betaalt de overheid - wij allemaal samen dus - bijvoorbeeld 100.000 euro per jaar huur voor het kasteel van Hertoginnedal. Maar zijn er kosten aan het gebouw, dan is het óók de overheid die daarvoor geld moet zoeken. Dubbele kosten dus.



Verschillende politieke partijen vragen vanochtend op zijn minst meer openheid en transparantie in de schimmige boekhouding van de Schenking. De vier media die de zaak de afgelopen maanden uitspitten, kregen maar met zeer veel moeite toegang tot de beschikbare informatie. Veel van die informatie is ook bijzonder summier: zo telt de jaarrekening van 2018 amper zes pagina's.

Parlementaire onderzoekscommissie

Open Vld-Kamerlid Vincent Van Quickenborne suggereert op Twitter een parlementaire onderzoekscommissie naar de kwestie. Ook de N-VA-Kamerfractie vraagt dat formeel. “We merken al langer dat de Koninklijke Schenking een ingewikkeld kluwen is, vermengd met onder andere de Regie der Gebouwen”, zegt Peter Buysrogge. “We moeten als parlement eens een grondig overzicht krijgen van welke middelen waar naartoe gaan. In geen enkele andere sector wordt een dergelijk wanbeheer aanvaard, maar hier blijven we het vrolijk verder financieren met belastinggeld.”

Voor zijn fractiegenoot Tomas Roggeman moeten bij zo’n onderzoek alle opties open liggen. Dat kan gaan tot de opheffing van de Koninklijke Schenking en de teruggave van bepaalde domeinen aan de koninklijke familie, zodat die zelf de kosten moeten dragen.

Sp.a vraagt bij monde van Vlaams parlementslid Hannelore Goeman dat het koninklijk domein van Laken opengesteld zou worden voor het publiek. “Sire, als we ervoor mogen betalen, dan mogen we er ook in.”

Vlaams Belang pleit onomwonden voor de afschaffing van de monarchie. “De belastingbetaler betaalt per jaar 36 miljoen euro voor het koningshuis”, zegt de partij. “Daarbovenop financiert de burger mee het onderhoud en de renovatie van koninklijke domeinen (kastelen, golfterreinen, bioscoop, zeilclub, ...). Schaf het koningshuis af en investeer dit geld in onze mensen.”