“Discussie over ‘bubbel’ van 10 of 15 personen is psychologische onzin”

26 juli 2020

19u31 14 “De discussie of er een sociale bubbel van 10 of 15 vaste contacten moet zijn is - buiten het feit dat het epidemiologisch relevant is - psychologische onzin.” Dat schrijft professor cognitieve psychologie Wouter Duyck (UGent) op Twitter. Donderdag werd nog beslist dat de bubbel van 15 voorlopig behouden zou blijven.

Mensen pinnen zich vast op het getal 10 of 15 waardoor ze volgens Duyck misschien wel meer contacten hebben dan dat ze zonder die richtlijn zouden hebben. Daarnaast is het getal 15 ook te hoog volgens de professor. “Ons brein is lui en beperkt. Niemand houdt dit bij en past dit toe. 15 wordt ingeruild door het cognitief veel makkelijkere ‘veel’.” De bubbel van 15 naar 10 verkleinen is ook geen optie, want “10 zal hetzelfde effect hebben”.

Duyck vindt bovendien dat het concept ‘bubbel’ nog steeds te onduidelijk is. “Niemand begrijpt dat. Zitten mijn collega’s in mijn bubbel of niet? En iemand met wie ik deze week één vergadering heb gehad?”

Motivatie

Mensen motiveren om zich aan de regels te houden is moeilijk volgens Duyck. “Er worden heel veel kleine inspanningen gevraagd zonder dat het verband tussen het gedrag en het gevolg van dat gedrag voor iemand voelbaar is. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de klimaatverandering.”

Wanneer een individu de regel van 15 vaste contacten zou overtreden, heeft enkel die persoon daar baat bij. Het gezamenlijk belang bij zo een overtreding is voor die persoon op dat moment onzichtbaar. Het bestaat zelfs niet voor het brein. “De oplossing is om de link tussen iemands gedrag en het gevolg daarvan duidelijker te maken.”

Zo zou een gemeente die een bepaald aantal besmettingen overstijgt in lockdown moeten gaan. Dan zullen inwoners van die gemeente meer gemotiveerd zijn om zich wel aan de regels te houden, is er meer sociale controle en staat het gezamenlijk belang, in plaats van het individueel belang, weer centraal.

“Maatregelen zijn niet sociaal”

Duyck wijst erop dat men moet aanvaarden dat mensen het pakket aan maatregelen na vier maanden niet zullen blijven naleven. “Enkel strenger en méér is niet altijd de juiste weg. Mensen hebben contact nodig. De maatregelen waren extreem. Er is veel gevraagd van de mensen.” Opnieuw is het belangrijk dat de bevolking meer betrokken wordt bij de zaak, anders haken ze af.

De maatregelen houden volgens de professor bovendien onvoldoende rekening met de complexiteit van de samenleving. “Wat met nieuw samengestelde gezinnen? Liefjes, engagementen verenigingen? 10 tot 15 vaste contacten verdelen in gezin laat jongeren na maanden corona-isolatie zonder contact. Dit is een onredelijke eis.”

