“Dievenbende stal 40.000 euro uit mijn Fortiskluisje” Ken Standaert

07 maart 2019

16u52 28 40.000 euro spaarcenten van zijn grootmoeder stopte Brusselaar Alain Talloen in januari 2013 in een bankkluisje bij BNP Paribas Fortis. Elf maanden later bleek het geld spoorloos verdwenen. “Het werk van een professionele dievenbende”, vertelt Alain, die zelf nog 5 andere slachtoffers in het Brusselse traceerde en nu ook Vlaamse gedupeerden hoopt te vinden. “Want de bank trok zijn beloofde compensatie in en samen staan we sterker.”

Op 8 januari 2013 wandelde Alain Talloen het filiaal aan de Houba de Strooperlaan in Laken binnen. Hij huurde er een kluisje om er de spaarcenten van zijn grootmoeder, 40.000 euro netjes verdeeld in briefjes van 500, veilig op te bergen. “Zo dacht ik toch”, zucht Alain. Want toen hij op 22 november - zo’n elf maanden later - terugkeerde naar de bank, bleek het kluisje volledig leeg te zijn.

Iedereen denkt dat zijn geld veilig zit bij de bank, maar dat is dus niet het geval Alain Talloen

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN