"Dient N-VA motie van wantrouwen tegen Vandeurzen in?" SVM

25 april 2018

16u54

Bron: Belga 1 Dient N-VA een motie van wantrouwen in tegen Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V)? Die vraag stelt de oppositie zich na het actualiteitsdebat in het parlement over het plaatstekort in de jeugdhulp. "U zegt dat alles anders moet, maar heeft wel keer op keer de budgetten mee goedgekeurd", luidde de kritiek van Elke Van den Brandt (Groen) aan het adres van N-VA-lid Lorin Parys.

Voor meer dan een kwart van de minderjarigen die interventie, begeleiding of opvang nodig hadden was er geen aanbod. Dat stelde het Rekenhof in zijn onderzoek naar crisisjeugdhulp in Vlaanderen. In de onderzochte periode -tussen juli 2015 en juni 2016- meldden 4.377 minderjarigen zich aan bij een crisismeldpunt. In 28,5 procent van de gevallen bleef de vraag om hulp onbeantwoord.

Volgens Jo Vandeurzen is de instroom gevoelig toegenomen. "Dit tijdskader heeft duidelijk een verhoogde gevoeligheid voor geestelijke problemen en gedragsmoeilijkheden bij jongeren", zei de minister. Hij wees onder meer op de campagnes van 'Te Gek' en 'Rode Neuzen'. Daarnaast wordt de crisishulp ook gebruikt als shortcut naar de reguliere jeugdhulp. "Die is nog steeds onvoldoende uitgebouwd, zeker in eerste lijn."

Vandeurzen geeft toe dat er plaatstekort is, maar wijst erop dat in deze legislatuur al 500 miljoen euro extra geïnvesteerd werd in Welzijn. Onvoldoende, vindt coalitiepartner N-VA. "Ik ben ervan overtuigd dat dit rapport een hefboom kan zijn om te zorgen dat er extra wordt geïnvesteerd", aldus Lorin Parys. "We moeten snoeien in de complexiteit, de capaciteit moet omhoog en de mentaliteit moet anders."

N-VA voert oppositie tegen het eigen beleid, stelde Groen daarop. "U hebt keer op keer de budgetten en het beleid van de minister mee goedgekeurd in de ministerraad", aldus Elke Van den Brandt. "Is dit een motie van wantrouwen aan het adres van de minister van Welzijn?" Parys herhaalde daarop dat de investering in Welzijn van deze regering "historisch" is. "Maar dit is een opportuniteit om beter te doen."