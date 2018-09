"Diamanthandelaar fraudeerde voor 5,6 miljoen euro" kv

De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag een dossier rond diamantfraude verwezen naar de correctionele rechtbank, meldt het parket van Antwerpen. Hoofdverdachte Francis W. (64) zou op grote schaal diamantairs hebben opgelicht. Er is sprake van een fraudebedrag van ongeveer 5,6 miljoen euro. Meer dan 20 diamantairs werden benadeeld. Naast W. moeten ook twee vennootschappen en een 68-jarige man voor de rechtbank verschijnen.

Diamanthandelaar Francis W. had zijn diamantaankopen niet of met ongedekte cheques betaald. Hij had de steentjes vervolgens doorverkocht. Hij werd in 2013 op vraag van het Belgische gerecht opgepakt in Canada. Bij zijn arrestatie werden voor meer dan 70.000 dollar aan juwelen in beslag genomen.

W. zou verklaard hebben dat hij geldproblemen had en dat hij er op een "misschien niet zo correcte manier" terug bovenop probeerde te geraken. Hij zou ook bedreigd zijn geweest door schuldeisers.

In afwachting van een beslissing over een eventuele uitlevering mocht hij de gevangenis verlaten, op voorwaarde dat hij zich elke week bij de Canadese politie kwam melden. Hij moest ook een borgsom van 25.000 dollar betalen, wat een diamanthandelaar uit Québec voor hem regelde.

In juni 2014 besliste het Canadese gerecht dat hij aan België mocht worden uitgeleverd. Francis W. was een maand eerder echter spoorloos verdwenen en zou zich momenteel schuil houden in Israël.