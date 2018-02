'Diaken des doods' Ivo Poppe veroordeeld tot 27 jaar cel avh

01 februari 2018

16u22

Ivo Poppe (61) is veroordeeld tot 27 jaar cel. Gisteravond had de volksjury hem al schuldig bevonden aan moedermoord en de moorden op twee grootooms, zijn schoonvader en Irma Parmentier. Voor de moord op Marguerite Blondeel werd de Wevelgemse diaken vrijgesproken. Poppe bekende in totaal nog minstens tien feiten op patiënten, maar daarover werden geen schuldvragen gesteld.

De feiten kwamen aan het licht toen de beschuldigde eind 2013 zelf aan een psychiater vertelde dat hij bij tientallen mensen actief euthanasie zou hebben toegepast. Daarbij zou de verpleger in het Sint-Jorisziekenhuis in Menen opzettelijk insuline of lucht ingespoten hebben. Het gerecht in Kortrijk startte een onderzoek, waarna Ivo Poppe in mei 2014 in de cel belandde op verdenking van een hele reeks moorden.

Een streng signaal was noodzakelijk was. Moord en oudermoord zijn de zwaarste misdaden Voorzitter Bart Meganck

Slachtoffers

Het eerste slachtoffer was Maurice Vanhaverbeke (79), de grootoom van de beschuldigde. Poppe gaf toe dat hij in september 1978 een kussen gebruikte om zijn grootoom van het leven te beroven. Ook zijn andere grootoom Leo Vanhaverbeke (81) werd door de Wevelgemnaar om het leven gebracht. Ivo Poppe spoot op 17 mei 1986 via een katheter lucht in de aderen van het slachtoffer. Op dezelfde manier bracht hij in april 2004 zijn schoonvader Gerard Vercaemer (80) om het leven. Zijn moeder Ivonna Vanhaverbeke (90) was op 27 januari 2011 het laatste slachtoffer.

Tijdens het onderzoek bekende Ivo Poppe de hand te hebben in de dood van Marguerite Blondeel (84) in maart 1996. Ook over de moord op Irma Parmentier (74) in december 1993 legde hij bekentenissen af, maar in beide gevallen kwam hij daarop terug. Poppe gaf toe dat hij nog minstens tien patiënten om het leven bracht, al werd het nooit duidelijk om wie het precies ging. Daarover hoefde de jury zich dan ook niet te buigen. Voor de moord op Marguerite Blondeel werd de ex-diaken gisterenavond vrijgesproken.

Het hof en de jury wezen in het arrest op de ernst van de gepleegde feiten op zieke en kwetsbare mensen op het einde van hun leven. "Dit getuigt van een kwalijke geniepigheid. Jarenlang wist hij misbruik te maken van zijn vertrouwensfunctie binnen ziekenhuizen." In de strafmaat werd ook rekening gehouden met de lange periode en met het aantal slachtoffers. Als verpleger, pastoraal medewerker en diaken had hij juist functies waarin hij voor anderen had moeten zorgen. "Een emotioneel belangrijk moment van afscheid nemen is aan de nabestaanden ontnomen. Daarbij had hij zelfs geen oog voor de gevoelens van zijn eigen kinderen, zijn familie en de families van zijn patiënten."

Voorbeeldige gevangene

Anderzijds zagen het hof en de jury ook een hele reeks verzachtende omstandigheden, zoals zijn slechte gezondheidstoestand en zijn moeilijke jeugdjaren. "Hij is niet gekend voor het plegen van een ander soort misdrijven. Integendeel, volgt uit zijn levenswandel dat hij zich aan vele regels en maatschappelijke afspraken hield." Ook in de gevangenis gedraagt Poppe zich voorbeeldig.

In de motivering was ook aandacht voor de levensloop van de beschuldigde. Ivo Poppe blonk in Wevelgem uit door zijn hulpvaardigheid en sociaal engagement. De steun van zijn gezin, vrienden en kennissen toont volgens het hof en de jury dat hij het vertrouwen van die mensen waard is. Bovendien is de kans op herval in principe laag. Daarom werd de beschuldigde niet tot levenslang, maar tot 27 jaar opsluiting veroordeeld. De verdediging had een straf van hoogstens 15 jaar voorgesteld.

Ten slotte richtte voorzitter Bart Meganck nog het woord tot Ivo Poppe. "De wet zegt dat ik u kan aanmoedigen tot moed, gelatenheid en verbetering van uw gedrag. Ik denk dat in uw geval vooral moed passend is. Ik begrijp dat het nu nog moeilijk is om het te vatten en ongetwijfeld is de straf ook bij u zwaar aangekomen." De voorzitter wees Poppe erop dat een streng signaal noodzakelijk was. "Moord en oudermoord zijn de zwaarste misdaden. Niettemin biedt deze straf nog perspectief. Voor u zal het nu misschien uitzichtloos lijken, maar uw advocaten zullen u toelichten wat de straf betekent", aldus Bart Meganck.

Slechte gezondheid

Ivo Poppe kan in principe over ruim vijf jaar een aanvraag indienen om onder voorwaarden vrijgelaten te worden. Bij de beschuldigde, die aan prostaatkanker lijdt, leek de strafmaat zwaar aan te komen. "We wisten wat er gevorderd ging worden", reageerde zijn advocaat Filip De Reuse. "In die zin zijn we blij dat we levenslang vermeden hebben. Het is ook belangrijk dat de straf onder de 30 jaar is. Voor één feit zijn er soms mensen die wel tot 30 jaar veroordeeld worden." Gisteren werd Poppe vrijgesproken voor de moord op één patiënte. "Het arrest over de schuldvragen was zoals verwacht, daar konden we ons zeker in vinden", aldus meester An Govers.