Di Rupo: "Geen enkele deur gesloten” jv

03 juni 2019

19u13

Bron: belga 1 Er is in dit stadium "geen enkele deur gesloten" met het oog op de vorming van nieuwe bestuursmeerderheden in het Waalse gewest en de Franse gemeenschap. Dat heeft PS-voorzitter Elio Di Rupo aangegeven na een tweede dag van politieke consultaties. Samen met oud-minister-president Paul Magnette sprak hij vandaag met het cdH en PTB/PVDA.

"We hebben aan de PTB gevraagd dat ze een hiërarchie van haar prioriteiten zou presenteren, om de impact en compatibiliteit met de programma's van andere politieke formaties te meten", legde Di Rupo na het onderhoud met de uiterst linkse partij uit.

In Vlaanderen heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever de PVDA niet meer uitgenodigd voor de tweede gespreksronde. Ten zuiden van de taalgrens dringt de secretaris-generaal van de socialistische vakbond FGTB dan weer aan op een coalitie met PS, Ecolo en PTB/PVDA. "Ik heb een politieke verantwoordelijkheid, hij een syndicale. Ik kom niet tussen in de vakbond", reageerde Di Rupo.

Di Rupo wil zich niet vastpinnen op een deadline, maar "we kunnen niet eindeloos doorgaan". Allicht begin volgende week zou de PS-voorzitter een tweede gespreksronde houden. Nadien zouden de onderhandelingen echt starten. Krijgen we eerder een coalitie met drie partijen dan de enige mogelijke met twee, namelijk PS en MR? "Er zijn elementen die toelaten om dat te denken, maar er is op dit moment absoluut nog geen voorkeur", antwoordde hij.

Eenheid van het land

De eerste gespreksronde ging ook over de situatie op federaal niveau. "We kunnen het lot van Wallonië en de Franse Gemeenschap niet verbinden aan het lot van de toekomstige federale regering, maar alle spelers die betrokken zijn bij de toekomstige regionale regeringen zijn dat ook voor de toekomstige federale regering, en wij houden vast aan een eenheid van het land", luidde de commentaar van de oud-premier.

Het cdH lijkt na te denken over een oppositiekuur, maar volgens PS-boegbeeld Paul Magnette heeft nog geen enkele partij deelname aan een Waalse regering uitgesloten. Wel zijn er die niet met andere partijen willen regeren. "Alle deuren blijven open, maar niet alle combinaties zijn mogelijk."

Magnette beklemtoont het belang van het programma, met thema's als mobiliteit, energie, klimaattransitie en de strijd tegen armoede die prominent op de agenda staan. "We moeten ook bekijken wat de budgettaire prioriteiten zijn, want de middelen van Wallonië zijn niet eindeloos", voegde hij toe, in een mogelijke allusie op de kostprijs van sommige voorstellen van PTB/PVDA.

Als grootste partij neemt de PS het voortouw in de zoektocht naar bestuursmeerderheden. Di Rupo en Magnette spraken vorige woensdag een eerste keer met vertegenwoordigers van MR en Ecolo. Vandaag hadden ze een onderhoud met het cdH en PTB/PVDA. Morgen vatten Di Rupo en Magnette de dag in het Waalse parlement in Namen aan met een overleg met de vakbonden. In de namiddag gaat het naar Brussel, waar het PS-duo in het parlement van de Franse Gemeenschap omstreeks 15.00 uur een onderhoud heeft met DéFi-voorzitter Olivier Maingain.

Woensdagochtend ontvangen Di Rupo en Magnette in het Waalse parlement in Namen vertegenwoordigers van de Waalse werkgevers en in de namiddag peilt het duo naar de verwachtingen van het platform van milieuorganisaties Inter-Environnement Wallonie. Andere contacten zijn niet uitgesloten.