'Deze truck brengt geluk': niet altijd, zo blijkt...

15u34

Bron: eigen berichtgeving 87 Kristof Pieters Reclame kan soms bedrieglijk zijn. Dat mocht een chauffeur ondervinden op de E17 in Sint-Niklaas toen hij met zijn auto onder een vrachtwagen schoof met als opschrift ‘This truck brings luck’.

Het ongeval gebeurde vanmiddag op het klaverblad in Sint-Niklaas. De vrachtwagen was op het gladde wegdek in de schaar gegaan en schoof de gracht in. Een jongeman die met de wagen achter de vrachtwagen reed, kon een aanrijding niet meer vermijden. Hij raakte zwaargewond maar verkeerde niet in levensgevaar.

