“Deze munten stopten een kogel en redden het leven van mijn overgrootvader”: jonge Vlaming haalt BBC met opmerkelijk oorlogsverhaal IB

13 november 2018

06u41

Bron: BBC, Reddit 7 Antwerpenaar Vincent Buyssens had niet kunnen vermoeden dat de foto van de munten die het leven van zijn overgrootvader Optatius Buyssens tijdens de Eerste Wereldoorlog zowel in gevaar brachten als redden, hem meer dan honderd jaar later eventjes wereldberoemd zouden maken.

Nietsvermoedend postte de 28-jarige digitaal strateeg Vincent Buyssens uit Antwerpen gisteren de foto van de beschadigde munten die tijdens de Eerste Wereldoorlog het leven van zijn overgrootvader Optatius Buyssens redden op het sociale netwerk Reddit.

Volgens de jonge Buyssens werd zijn overgrootvader neergeschoten toen een soldaat uit het vijandelijke kamp de munten - drie Belgische en drie Franse - hoorde rinkelen in het borstzakje van zijn uniform en zo zijn positie verraadden. De kogel die de Duitsers vervolgens op hem afvuurden, werd echter door diezelfde munten tegengehouden en redden zo het leven van de jonge soldaat.

“Nadat hij was neergeschoten, werd hij door Duitse soldaten tegen zijn hoofd geschopt, maar deed hij alsof hij dood was", zegt Vincent aan de Britse omroep BBC, die het verhaal oppikte vanaf Reddit. “Toen de Duitsers vertrokken, konden hij en zijn gewonde kameraad zichzelf in veiligheid brengen.

Medisch probleem

Volgens zijn familie werd Optatius door een medisch probleem in eerste instantie niet toegelaten tot het leger, maar kon hij later als vrijwilliger toch mee ten strijde trekken, waarna hij werd neergeschoten. Dat gebeurde volgens Vincents vader, Phillippe Buyssens, de kleinzoon van Optatius, op 26 september 1914 in Lebbeke.

Optatius Buyssens stierf uiteindelijk in 1958.