'Deportatiewet' Francken doorstaat eerste rechterlijke toets IB

04u45

Bron: Belga 0 belga Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). De vreemdelingenwet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) doorstaat een eerste rechterlijke toets. Een Franse drugscrimineel, hier geboren, mag het land worden uitgezet. Dat bericht De Standaard vandaag.

Een 23-jarige drugscrimineel van Franse nationaliteit, die in 2016 in Luik werd veroordeeld tot 5 jaar cel voor zijn aandeel in een netwerk van internationale heroïne- en cocaïnehandel, mag het land worden uitgezet omdat hij een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Ook al werd hij in België geboren en had hij een onbeperkt verblijfsrecht.

Nieuwe vreemdelingenwet

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de beroepsrechtbank in migratiedossiers, heeft het beroep van de man tegen een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken om zijn verblijfsrecht af te nemen, verworpen. Die beslissing kon worden genomen dankzij de nieuwe vreemdelingenwet van Francken. Daardoor kunnen buitenlanders die hier geboren zijn of voor hun twaalfde kwamen wonen, teruggestuurd worden als ze een gevaar vormen voor de samenleving.

Criticasters spraken over de 'deportatiewet', maar in feite herstelt de wet alleen de situatie van voor 2005.