"Defensie is kritiek op mondmaskerdossier moe"

17 juni 2020

13u49

Bron: Belga 3 Defensie is de kritiek op de mondmaskers die ze moest bestellen om onder de bevolking te verdelen beu. Dat heeft minister van Defensie Philippe Goffin (MR) gezegd in de Kamercommissie Landsverdediging. Goffin zegt dat er over dat dossier in de pers heel wat leugens zijn verschenen.

Op vraag van de regering bestelde Defensie 18 miljoen stoffen mondmaskers voor de Belgische bevolking. Defensie ging daarvoor in zee met Tweeds & Cottons uit Gent en het Luxemburgse Avrox. De mondmaskers worden verdeeld via de apotheken.

Vragen bij Avrox

Over de 15 miljoen maskers die via Avrox werden besteld, waren er al verschillende vragen. Verschillende bedrijven beweerden dat ze ten onrechte bij de aanbesteding zijn geweerd. Op voorzet van Michael Freilich (N-VA) buigt het Rekenhof zich over het dossier.

Maar ook over de kwaliteit van de maskers van Avrox kwamen er vragen, onder meer van sectororganisaties Creamoda, Febelsafe en FBT. Zij stelden vragen bij de wasvoorschriften van de maskers, maar Defensie benadrukte al dat de maskers conform zijn.

Ook werd gezegd dat de maskers een gevaar zouden zijn voor de volksgezondheid, omdat ze behandeld zijn met antibacteriële biocides op basis van zilverionen. Ook hier wees Defensie de kritiek van de hand: de gebruikte techniek wordt veel gebruikt en voldoet aan alle internationale normen, luidde het begin deze week.

Valutaproblemen

Defensie verkoos Avrox boven het Belgiche bedrijf Illbebag, dat gesteund wordt door Creamoda. Het Belgische bedrijf vecht de aanbesteding aan bij de Raad van State. Volgens minister Goffin was de prijs bij de aanbesteding slechts doorslaggevend bij gelijke leveringscapaciteit. Er ontbraken documenten die aantoonden dat het bedrijf de levering kon verzekeren.

Bovendien was de gewraakte offerte in dollar uitgedrukt en niet, zoals gevraagd, in euro. De minister merkte ook op dat de maskers die het niet haalden in Tunesië geproduceerd geweest zouden zijn.

Lees ook: Benadeelde firma dient klacht in na mondmaskerdeal: geklungel of gesjoemel? (+)

