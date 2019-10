"Deelnemers Brussels Airport Marathon hebben zich goed voorbereid op de regen" KVE

06 oktober 2019

17u04

Bron: Belga 0 De regen was geen welgekomen gast op de Brussels Airport Marathon & Half Marathon vandaag, maar de organisatoren hebben gezien dat de aanwezige lopers zich goed hebben voorbereid. Een deel van de 15.000 ingeschreven deelnemers bleef mogelijk wel weg door de weersvoorspelling.

De 15.000 theoretische deelnemers omvatten het totaal aantal ingeschrevenen van de Marathon, Half Marathon of Race for the Cure. Die laatste is een initiatief van Think Pink, de organisatie die strijdt tegen borstkanker. Zij zouden hun Race for the Cure normaal vorige week in het Ter Kamerenbos houden, maar het stormachtige weer stak er toen een stokje voor. De volledige marathon werd door 1.800 sportievelingen gelopen.

"Ongeacht het weer zijn er altijd mensen die zich inschrijven en dan toch niet komen. Dat zal vandaag iets hoger dan gemiddeld zijn. De voorspelling van de voorbije dagen en het weer van deze ochtend zal deelnemers last-minute toch hebben afgeschrikt", vertelt Gert Van Goolen van organisator Golazo.

De supporters langs het parcours waren ook zichtbaar minder prominent aanwezig door het slechte weer. Al apprecieerden de lopers de aanmoedigingen en muzikanten langs de kant daardoor misschien nog harder.



“De meeste deelnemers hebben zich op een goede manier voorbereid op de regen. Voor de start zorgden ze dat ze geen kou hadden en na de aankomst zochten ze snel enkele kledingstukken op om aan te doen. Het pluspunt van deze temperatuur is dat we tot nog toe amper weet hebben van interventies die er onderweg hebben plaatsgevonden", aldus Van Goolen.