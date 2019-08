“De Wever neemt vandaag geen beslissing meer”

Vlaams informateur Bart De Wever (N-VA) neemt ook vandaag geen beslissing over zijn toekomstige coalitiepartners. Dat wordt bevestigd in onderhandelingskringen. Ook voor het komende weekend staan er geen afspraken op de agenda, al kan daar natuurlijk nog verandering in komen.