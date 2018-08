"De vrouw moet zwijgen in de kerk!": Hoe vrouw(on)vriendelijk is de Bijbel? Nina Dillen

27 augustus 2018

15u19 1 "Vrouw, waar bemoeit gij u mee," aldus Jezus tot Maria in de Bijbel, als ze opmerkt dat de wijn op is. Toch is het kort door de bocht om de Bijbel vrouwonvriendelijk te noemen, vinden experts. "We zouden beter vandaag voor een volwaardige positie van de vrouw opkomen, in plaats van historische teksten uit de context te trekken."

"Vrouwen, wees onderdanig aan uw man," zo klonk het tijdens de eucharistieviering in de Norbertijnenabdij van Grimbergen zondag. De mis werd traditioneel uitgezonden op Eén, waardoor de vrouwonvriendelijke uitspraak heel wat stof deed opwaaien. Op sociale media, maar ook bij politici zoals Minister van Media Sven Gatz (Open VLD). Hij pleitte er eind vorig jaar al voor om de misvieringen op Eén te schrappen. "Deze passage van apostel Paulus is zeker niet het enige citaat dat de ongelijkheid tussen man en vrouw in de Bijbel benadrukt," legt professor Kerkelijk Recht Rik Torfs (KU Leuven) uit. "Zo is er een fragment uit het evangelie van Johannes, op de bruiloft in Kana. Maria komt Jezus zeggen dat er geen wijn meer is, waarop hij antwoordt: 'Vrouw, waar bemoeit gij u mee.'

