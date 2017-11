"De sprekers die wij uitnodigen brengen een gevarieerde en genuanceerde visie op geloof" Organisatie die lezing gaf in Genks stadhuis noemt uitspraken "uit hun context gerukt" bewerkt door: mvdb

Bron: Belga 0 Nieuwsuur - ondertiteling YouTube Volgens spreker Abid Tounssi (ex-rapper Salah Edin) begaan moslims een zonde als ze muziek maken of beluisteren. Dat verklaarde hij letterlijk in zijn toespraak in het stadhuis van Genk. Het bestuur van de vereniging Al Qiblah - Het Kompas, die vandaag in opspraak kwam na een uitzending van het Nederlandse programma Nieuwsuur over een lezing in het Genkse stadhuis eind september, bijt van zich af. "De polariserende communcatie is bijzonder spijtig. Het is bijzonder triest dat de reportage de woorden van de spreker zo uit hun context rukt (..) en dat dit politiek wordt gerecupereerd", aldus de organisatie in een persbericht.

Al Qiblah - Het Kompas ligt onder vuur omdat het eind september de lezing 'Van d wieg tot het graf' van de Nederlandse prediker Ali Houri organiseerde in het Genkse stadhuis. In de reportage die Nieuwsuur zondagavond daarover uitzond, is te zien dat mannen en vrouwen er apart moesten zitten en dat de aanwezigen - vooral jongeren - werd verteld dat ze niet meer naar muziek mochten luisteren omdat dat een zonde is.

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA), zelf inwoonster van Genk, haalde daarop uit naar het Genkse stadsbestuur: "Religieuze gekken zaaien haat, zetten bevolking tegen elkaar op en behandelen vrouwen als vuil. Op het Genkse stadhuis! Laten we dit toe?", tweette ze.

"Uit hun context"

De organisatie bijt nu van zich af. "Als vereniging staan we voor verbinding in de samenleving. De sprekers die wij uitnodigen brengen een gevarieerde en genuanceerde visie op geloof. Het is bijzonder triest dat de reportage de woorden van de sprekers zo uit hun context rukt", staat in een persmededeling.

De oproep om geen muziek te luisteren (zie YouTube-fragment vanaf 3:13, red.) kadert bijvoorbeeld in de ervaringen van spreker Abid Tounssi (ex-rapper Salah Edin) die uit een muziekmilieu komt waar onrespectvol over vrouwen wordt gesproken en waar drugs en alcohol worden verheerlijkt, klinkt het. "Maar dát toont de reportage niet."

Ook de ongelijke verhouding tussen mannen en vrouwen is onzin, zegt Het Kompas. "Op onze evenmenten laten we steeds de keuze aan mannen en vrouwen om apart te zitten, maar er is ook altijd een gemixt deel."

"Onnodig poraliseren"

"We zijn er het hart van in dat de verbindende en positieve boodschap die wij als vrijwilligersorganisatie willen brengen, in de reportage zo verwrongen wordt. Ook dat dit politiek wordt gerecupereerd, op nog geen jaar voor de verkiezingen, is triestig, onnodig polariseren en het tegenovergestelde van wat wij beogen", besluit de vereniging.

Burgemeester

Genks burgemeester Wim Dries (CD&V) zag wettelijk geen grond om de omstreden lezing in zijn stadhuis, te verbieden. "De wet van 16 juli 1973 ter bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen stelt dat iedere erkende culturele groepering of organisatie die zich al dan niet beroept op een bepaalde strekking, de infrastructuur die beheerd wordt door de overheid moet kunnen gebruiken", aldus Wim Dries (CD&V). "De wet verbiedt bovendien de overheid om zich te mengen in de programmering of de inhoud van de activiteiten die plaatsvinden in de gemeenschapsinfrastructuur. En maar goed ook."

De vereniging wordt al langer gevolgd door de Genkse politie en de Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC). Bovendien werden de aangekondigde sprekers vooraf gescreend, zegt hij in een mail. "Er was echter geen indicatie dat deze sprekers haat zouden prediken of tot geweld zouden oproepen en dus was er voor mij ook wettelijk geen grond om deze activiteit te verbieden", aldus de burgemeester.

Daarnaast was de politie ook aanwezig tijdens de lezing op 30 september. "Ik verneem dat de boodschap van de lezing wel wat gematigder was dan het filmpje (van Nieuwsuur, red.) laat uitschijnen", gaat Dries verder. "We kennen de vzw ook als een vereniging die net de verschillende aspecten van de islam genuanceerd wil brengen."

