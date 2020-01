“De sociale zekerheid wordt aangevallen en bedreigd door de rechtse regering, het is genoeg geweest” ABVV-manifestatie trekt minstens 10.000 deelnemers in Brussel mvdb

28 januari 2020

15u04

Bron: Belga 22 UPDATE ABBV-betoging De nationale manifestatie van ABVV voor een sterke sociale zekerheid heeft volgens de socialistische vakbond 20.000 mensen op de been gebracht. Politiezone Brussel Stad - Elsene houdt het op 10.000 deelnemers. Aan het station Brussel-Zuid, het eindpunt van de betoging, stelden enkele kopstukken van de vakbonden en de ziekenfondsen in hun toespraken dat de sociale zekerheid in gevaar wordt gebracht door het huidige beleid.

De duizenden mensen, het merendeel gekleed in rode jasjes, stapten van startpunt Brussel-Noord naar Brussel-Zuid waar ze rond 13.00 uur toekwamen. Een betere financiering van de sociale zekerheid is wel degelijk betaalbaar, zo lang de beleidsmakers tenminste bereid zijn daar een prioriteit van te maken. Dat is een van de boodschappen die de kopstukken naar voren brachten.



“De sociale zekerheid is helemaal uitgehold met een taxshift die drie tot vier miljard aan inkomsten heeft laten terugvloeien aan een kleine krans van bedrijven en ondernemers”, sprak Paul Callewaert van de Socialistische Mutualiteit.

“De sociale zekerheid wordt aangevallen en bedreigd door de rechtse regering. Het is genoeg geweest”, verklaarde ook Jean-Pascal Labille van Solidaris, het Franstalig socialistische ziekenfonds. In de regering-Di Rupo was de PS’er minister van Overheidsbedrijven. “Wij willen een herfinanciering van de sociale zekerheid. Ze zeggen ons dat dit onbetaalbaar is, maar dat is een politieke keuze.”

“En ja ook met brugpensioen”

Miranda Ulens, algemeen secretaris van het ABVV ging in haar toespraak in op de eisen van de vakbond. “Trek die sociale minima-uitkeringen boven de armoedegrens. Individualiseer stap voor stap de sociale rechten, want het zou geen verschil mogen uitmaken of je nu gezinshoofd, alleenstaand of samenwonend bent”, klonk het. “En het einde van de loopbaan moet fatsoenlijk georganiseerd worden: met landingsbanen en met rimpelbanen. En ja, ook met brugpensioen en zeker als ze ons durven op straat zetten bij collectieve ontslagen om nog meer winsten te maken.”

De pensioenen moeten worden opgewaardeerd tot 1.500 euro en op 65 jaar, niet 67 jaar Miranda Ulens, algemeen secretaris ABVV - FGTB

“De pensioenen moeten worden opgewaardeerd tot 1.500 euro en op 65 jaar, niet 67 jaar. En respect voor de gelijkgestelde periodes. Hoeveel vrouwen nemen niet de zorg op zich? Zij zouden daarvoor gestraft worden”, vervolgde Ulens. “Het spreekt voor zich dat het anders kan, als je het maar anders wil en als je politici hebt die hun verantwoordelijk nemen om een sociale linkse toekomst uit te bouwen.”

Voor de start van de betoging verklaarde Ulens: “De rechtse partijen willen blijven knippen in de inkomsten, maar dat betekent dat er ook geknipt moet worden in de uitgaven. Het is nochtans mogelijk om bijkomende inkomsten te vinden die niet de gewone burger treffen.”

De andere vakbonden nemen niet deel aan de betoging. De extreemlinkse partij PVDA-PTB was wel aanwezig. Op een geïmproviseerd podium aan de kant van de weg spraken de partijleden Jos D’Haese en Raoul Hedebouw de betogers toe.

Een nieuw jaar, een nieuwe betoging van de socialistische vakbonden VBO-topman Pieter Timmermans

Het Verbond van Belgische Ondernemingen verbaast zich over de nationale actiedag en is niet onder de indruk. “Waarom actie voeren en de bedrijven in moeilijkheden brengen, terwijl zij het gros van de inkomsten van de sociale zekerheid verzekeren?”, hekelt topman Pieter Timmermans. “Een nieuw jaar, een nieuwe betoging van de socialistische vakbonden, een nieuwe actie die gedekt is door een stakingsvergoeding waarbij geen sociale bijdragen betaald worden in functie van de financiering van onze sociale zekerheid”, gaat Timmermans verder.

Bovendien hebben alle sociale partners, inclusief vakbonden, vorig jaar nog een gezamenlijke verklaring onderschreven over de sociale zekerheid, zegt hij. “Voor mij is dat geen vodje papier.”

Volgens het VBO moet nu vooral worden ingezet op risicopreventie, om onder meer langdurige werkloosheid te bestrijden, de maximale inzet van de welvaartsenveloppe en een sociale zekerheid die aanzet tot werken, dat dus voordeliger moet zijn dan niet werken. “Een duurzame sociale zekerheid vergt dat gezamenlijk zowel naar inkomsten als uitgaven gekeken wordt. (..) In plaats van te manifesteren op straat, lijkt het mij beter om constructieve beleidsvoorstellen te formuleren”, besluit Timmermans.