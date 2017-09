"De schrik van Dendermonde": agent slingerde mensen op de bon en stak verkeersboetes in eigen zak Sjoemelend zwaantje riskeert twee jaar cel Nele Dooms

Bron: Eigen berichtgeving 60 belga Archiefbeeld ter illustratie. Een gewezen politieman (40) van het Dendermondse korps die geld van boetes in eigen zak stak, riskeert twee jaar cel. Het vroegere "zwaantje" stond huilend voor de Dendermondse rechtbank. "Ik zat financieel compleet aan de grond en was mezelf niet meer", argumenteerde hij. Volgens de burgerlijke partij was de man echter een tijdlang "de schrik van Dendermonde".

Acht slachtoffers dienden klacht in tegen V.N. Tussen januari 2014 en juli 2015 zou die hen, als politie-motard, beboet hebben en dan de centen in eigen zak gestoken. V.N. zou zich op die manier verrijkt hebben met zo'n 3.500 euro.

"Schromelijk misbruik van zijn ambt"

"Deze man was in functie van zwaantje op het moment van de feiten dé schrik van Dendermonde", vertelde meester Ewoud De Vidts, advocaat van één van de slachtoffers, aan de rechter. "Hij lag op de loer voor overtredingen. Meestal had hij chauffeurs met een aanhangwagen op het oog, liet hen stoppen en controleerde van kop tot teen. Uiteindelijk werd dan een proces-verbaal van overlading aan de broek gesmeerd. Onterecht of met een boete die hoger lag dan wat het zou moeten zijn. Die liet hij cash betalen en hield de centen voor zich."

Ook andere burgerlijke partijen getuigden dat V.N. op deze manier te werk ging. "Hij maakte zo schromelijk misbruik van zijn ambt als agent", klonk het. Ook de rechter zelf was niet mals. "Dit zijn erg ernstige feiten", zei rechtbankvoorzitter Mieke Butstraen. "Het zorgt ervoor dat burgers hun vertrouwen in de politie kwijtspelen. Zoiets kan niet door de beugel."

"Domme dingen gedaan"

Het bracht beklaagde Gunther V.N. aan het huilen. "Het spijt me enorm, ik besef dat ik een serieuze misstap heb begaan", verklaarde hij. "Door mijn scheiding zat ik financieel volledig aan de grond. Ik was mezelf in die tijd niet. Ik kon niet meer helder nadenken en dan heb ik domme dingen gedaan. Ik zou er alles aan doen om dat recht te zetten."

Meester Ewoud De Vidts liet zich daarop ontvallen dat zijn cliënt anders nog geen eurocent schadevergoeding gezien heeft ondertussen. De openbaar aanklager vorderde twee jaar cel met probatie-uitstel.



Advocaat Michaël Bracke, die V.N. verdedigt, vroeg de rechter om zijn cliënt nog een kans te geven. Hij blijft erbij dat de gewezen agent niet aan alle feiten die hem tenlaste gelegd worden schuldig is. "De boetes op overladingen zijn allesbehalve duidelijk, het is een ingewikkelde materie", klonk het.

"V.N. bepaalde de hoogte ervan in eer en geweten. Maar het klopt dat de man spijtig genoeg boetes, die cash betaald werden, af en toe voor zichzelf hield. Dat was echter niet om een luxeleven te leiden. Integendeel, V.N. kende alleen armoede. Na zijn echtscheiding zag hij de ene deurwaarder na de andere verschijnen omwille van schulden. Mijn cliënt wil echter wel iets terugdoen voor de maatschappij. We denken daarbij aan een werkstraf."



De rechter velt vonnis op 23 oktober.