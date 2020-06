"De overheid telt het geld, wij tellen de doden”: zorgpersoneel keert kabinet minister De Block de rug toe SPS

14 juni 2020

16u00

Bron: Belga 470 Een tweehonderdtal manifestanten, voornamelijk zorgverleners, is vandaag samengekomen voor het kabinet van minister van Volkgezondheid Maggie De Block (Open Vld). De protestvoerders keerden het kabinet aan de Financiëntoren in Brussel symbolisch de rug toe uit onvrede met de onderfinanciering van de gezondheidszorg.



Het zorgpersoneel dat deelnam aan de actie was erg herkenbaar, want de meesten onder hen hadden hun werkkledij aan. Iedereen droeg een mondmasker, maar de sociale afstand viel moeilijk te bewaren. De zorgverleners en sympathisanten lieten via spandoeken met slogans als "De overheid telt het geld, wij tellen de doden" en "Maggie doodt de zorg" duidelijk verstaan dat ze niet akkoord gaan met het huidige zorgbeleid.

"De onderfinanciering van de gezondheidszorg duurt al jaren en dat is tijdens de COVID-19-crisis enkel nog duidelijker geworden. We hebben op sommige momenten moeten kiezen wie wel of niet een masker kon dragen. Niet enkel de zorgverleners, maar ook alle kwetsbare mensen werden in de steek gelaten", zegt Stephen, zelf een jonge zorgverlener.

De betogers zeggen te willen doorgaan tot het einde en stellen zelfs dat ze een klacht zullen indienen tegen het beheer van de crisis door de overheid. En er komt nog een grotere betoging.

“De regering heeft de zorgverleners en de bevolking in gevaar gebracht. We roepen iedereen op om 13 september een grote betoging voor de zorg te houden. Die oproep geldt niet enkel voor de zorgverleners, maar ook voor iedereen die zorg heeft gekregen. We hopen met duizenden te zijn", aldus Stephen.

Vandaag vonden er gelijkaardige acties plaats in Namen, Luik en Charleroi.

