"De oplossing is voorhanden, flesje kost 7 €": zuurgooier kondigde aanval tegen ex al week vooraf aan Patrick Lefelon

01 augustus 2018

13u28 0 Aanstaande zaterdag zou Ragna S. (40), de vrouw die gisteren met zwavelzuur werd overgoten op het Sint-Jansplein in Antwerpen, een klacht indienen tegen haar ex-vriend Jean-Pierre W. (58). De afspraak bij de politie lag al vast. Dan zou de moegetergde vrouw de politie de honderden dreigementen, scheldpartijen en lasterlijke foto’s tonen die Jean-Pierre W. haar sinds begin 2017 had toegestuurd.

Ragna en Jean-Pierre W. hadden mekaar in 2016 leren kennen en woonden een tijdlang samen in de Brugstraat, achter het Sint-Jansplein. Ook het dochtertje van Ragna, een meisje van 9, verbleef geregeld bij haar mama. De papa van het meisje is overleden.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN