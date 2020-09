Exclusief voor abonnees

“De onlinecampagnes van Vlaams Belang missen hun effect bij jongeren niet”

Jorn Lelong

24 september 2020

10u00

Bron: De Morgen

Tussen politiek en de Vlaamse jeugd gaapt een diepe kloof, blijkt uit de vijfjaarlijkse Grote Jongerenenquête van Humo. Slechts 15 procent gelooft in de democratie in ons land, het vertrouwen in politici bedraagt amper 12 procent. Tijd om jongeren actiever te betrekken in het beleid, zegt de voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad Alexandra Smarandescu.