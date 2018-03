"De lat op 1,4 miljard leggen en dan zeggen dat het bij De Block of bij Peeters gevonden moet worden, vind ik een eigenaardige redenering" Redactie

16 maart 2018

13u29

Bron: Belga 1 N-VA-Kamerlid Johan Klaps zei gisteren dat de regering-Michel tijdens de begrotingscontrole de lat op 1,4 miljard euro moet leggen om het budget voor 2018 op de rails te houden. De partij kijkt daarvoor naar de uitgavenzijde. Maar, zo reageert Kris Peeters (CD&V) vandaag, "De lat op 1,4 miljard leggen en dan zeggen dat het bij Maggie De Block of bij Peeters gevonden moet worden, vind ik een eigenaardige redenering".

Minister van Volksgezondheids en Sociale Zaken Maggie De Block reageert kort: "In de sociale zekerheid is er geen probleem. Wij zitten op koers." Alexander De Croo ziet dan weer waar er eventueel wel kan gezocht worden naar het nodige geld. De uitgaven van het veiligheidsdepartement in de voorbije jaren waren zeker terecht, zo zegt De Croo. "Maar men moet zich nu de vraag stellen of dat nog allemaal nodig is. De situatie is veranderd."