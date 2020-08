‘De Grote Boodschap’, de podcast met Luc Colemont over darmkanker SVM

28 augustus 2020

14u10

Bron: Belga 0 De vzw Stop Darmkanker lanceert na tien jaar haar eigen podcast. In ‘De Grote Boodschap’ kan u gedurende meer dan 6 uur luisteren naar interviews met gasten uit erg uiteenlopende sectoren. Onder meer preventie, bevolkingsonderzoeken en marketingcampagnes komen aan bod. Gewezen patiënten delen ook hun eigen ervaringen.

Interviewer Joost Houtman ontvangt uiteraard de grote bezieler Luc Colemont. Normaal geeft de maag- en darmspecialist jaarlijks 120 lezingen over het onderwerp, maar door de coronacrisis is dat aantal fors verminderd.

“De podcast kon er op geen beter moment komen”, aldus Colemont. “Op deze manier kunnen we de mensen blijven overtuigen van de enige grote boodschap die ze absoluut moeten onthouden: doe de test! Zolang er dagelijks 23 nieuwe gevallen van darmkanker en 10 begrafenissen in België zijn hebben we nog veel werk.”



Gewezen Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) blikt onder andere terug op het succes van het bevolkingsonderzoek. Steven De Smet, de ex-hoofdcommissaris van de Gentse politie, komt als ervaringsdeskundige aan het woord. “Ik mankeerde niets, maar het was dankzij het bevolkingsonderzoek dat aan het licht kwam dat ik darmkanker had”, vertelt hij in alle openheid. “Gelukkig is het goed gekomen en waren we er op tijd bij.”

De podcast kan u beluisteren via de site, Spotify, Google of Apple.