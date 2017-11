"De etterbuil is gebarsten": Gatz lanceert bevraging naar grensoverschrijdend gedrag in cultuur- en mediasector EB

Bron: Belga 1 BELGA Vlaams minister van Cultuur en Media Sven Gatz. Vlaams minister van Cultuur en Media Sven Gatz lanceert een brede bevraging in de cultuur- en mediasector rond het probleem van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Die bevraging moet de omvang van het probleem in de sector in kaart brengen en moet de aanzet zijn voor een concreet actieplan dat hij tegen Pasen 2018 wil uitwerken. Dat heeft minister Gatz vandaag gezegd in het Vlaams Parlement.

Het Vlaams Parlement is volop bezig om de problematiek van grensoverschrijdend gedrag onder de loep te nemen. Vandaag kwamen minister van Welzijn Jo Vandeurzen en minister van Jeugd, Cultuur en Media Sven Gatz langs in de commissie.

Zeker na het losbreken van de zaak rond tv-figuur Bart De Pauw zijn er allerlei getuigenissen en berichten over grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector opgedoken.

"De etterbuil is gebarsten", zegt minister Gatz. "Het is duidelijk dat er een mentaliteitsverandering moet komen. Zaken die misschien tien jaar geleden met een knipoog of misplaatst lachje nog door de beugel konden, kunnen dat nu niet meer. Slachtoffers moeten geholpen worden en daders bestraft, daar waar ze er vroeger te snel of makkelijk mee weg kwamen."

Probleem in kaart brengen

Minister Gatz wil daarom in het voorjaar van 2018 een bevraging organiseren in de cultuur- en mediasector. "Niet als doekje voor het bloeden, maar om een duidelijk beeld te krijgen van de problematiek", legt de minister uit. Het is ook de bedoeling om de bestaande instrumenten en procedures in kaart te brengen.

Tegen Pasen 2018 wil de Open Vld-minister met een concreet actieplan op de proppen komen. Dat plan moet onder meer maatregelen bevatten op het vlak van procedures, integriteitscodes, de vorming van leidinggevenden,...

De mediaminister is ook in gesprek met de Raad voor de Journalistiek om de media aan te sporen meer te verwijzen naar 1712, het centrale meldpunt voor geweld of misbruik. Gatz verwijst daarvoor naar de Zelfmoordlijn (1813) als voorbeeld. Aan media die berichten over zelfdoding wordt gevraagd systematisch te verwijzen naar 1813. Een gelijkaardige reflex zou er volgens Gatz best komen voor grensoverschrijdend gedrag.

Meer informatie over de hulplijn 1712 is terug te vinden op https://1712.be/.

