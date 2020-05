“De Block zorgt voor bijkomende onrust bij gezondheidswerkers” SVM ADN

07 mei 2020

14u30

Bron: Belga 548 Na het Franstalige vakbondsfront heeft donderdag ook de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) haar ongenoegen te kennen gegeven over twee koninklijke besluiten die federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) heeft laten publiceren. De snelle publicatie van de KB’s komt volgens de beroepsvereniging bij de sector “erg slecht over”. De beroepsvereniging hekelt dat haar adviezen en inbreng niet meegenomen zijn en eist gehoord te worden.



Franstalige vakbonden hekelden woensdag dat De Block twee koninklijke besluiten heeft laten publiceren die volgens hen ingaan tegen de belangen van het gezondheidspersoneel. De minister dreigt zo de bezorgdheid bij het personeel te versterken, klinkt het.

De kritiek is gericht op twee koninklijke besluiten die er komen naar aanleiding van de coronacrisis. In een eerste KB wordt aan provinciegouverneurs de mogelijkheid gegeven om gezondheidswerkers op te vorderen bij een ernstig personeelstekort. Een tweede KB gaat over het toestaan van verpleegkundige activiteiten door niet-bevoegde gezondheidszorgbeoefenaars. De beide teksten werden deze week in het Staatsblad gepubliceerd. Hun geldigheid is beperkt tot 31 december.

“Nutteloos en contraproductief”

De socialistische vakbondscentrales SETCa en CGSP noemen het “nutteloos en contraproductief" om in volle crisis maatregelen te nemen die leiden tot grote onrust bij het personeel. De christelijke bediendebond CNE heeft het over een "onbegrijpelijk" opvorderingsmechanisme en "extreem onduidelijke" voorwaarden om taken aan ander zorgpersoneel toe te wijzen. De vakbonden klagen ook over een gebrek aan overleg bij het invoeren van de maatregelen.

De maat is vol en we eisen om gehoord en erkend te worden. We eisen dat een structureel beleid op lange termijn wordt opgezet om na de crisis betere perspectieven te bieden voorbij het applaus Algemene Unie van Verpleegkundigen van België

De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België vraagt zich donderdag af of de KB’s “echt zo snel gepubliceerd dienden te worden”.

“Veel onrust”

“Zelfs als sommige elementen van het KB betreffende de delegatie, door de crisis in de geest te begrijpen en te rechtvaardigen kunnen zijn, verdienen ze toch de nodige toelichting, verduidelijking en bijsturing. De inhoud en uitvoering ervan zijn onduidelijk en verwarrend en zorgen voor veel onrust. De indruk wordt gewekt dat kennis gemakkelijk over te dragen is aan andere gezondheidswerkers. Nochtans tonen studies aan dat het sterftecijfer evenredig daalt met het aantal verpleegkundigen aan het bed van de patiënt en met hun opleidingsniveau.”

De beroepsvereniging betreurt “het proces en de methodiek van de totstandkoming van het KB”. Ze hekelt dat “na minimale concertatie van de koepelorganisatie naar aanleiding van ander overleg onze inbreng en adviezen niet meegenomen zijn in dit KB”. “De maat is vol en we eisen om gehoord en erkend te worden. We eisen dat een structureel beleid op lange termijn wordt opgezet om na de crisis betere perspectieven te bieden voorbij het applaus.”

