"De Block kiest kant van artsen en installeert zo klassensysteem in gezondheidszorg” SVM

05 december 2018

11u55

Bron: Belga 0 Oppositiepartij sp.a deelt de bezorgdheid van de Christelijke Mutualiteit (CM) over de dure verblijven in eenpersoonskamers in ziekenhuizen. De Vlaamse socialisten verwijten minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) dat ze de problemen van de onderfinanciering van de ziekenhuizen al jaren voor zich uit schuift.

"Van een hervorming is nog steeds geen sprake. En in plaats van de patiënt intussen te beschermen voor hoog oplopende facturen kiest ze de kant van de artsen en zo installeert ze een klassensysteem in onze gezondheidszorg", luidt de kritiek van Kamerlid Karin Jiroflée aan het adres van minister De Block. “De beloofde hervorming van de ziekenhuizen blijft uit, de ereloonsupplementen voor artsen zullen blijven stijgen en de patiënt is opnieuw de klos.”

Volgens Jiroflée kunnen de ereloon- en andere supplementen de factuur voor een ziekenhuisopname fors doen oplopen. "Er doen zich veel te veel incidenten voor met torenhoge facturen, ook voor patiënten die verzekerd zijn", zegt ze. "Net daarom moeten we van die hospitalisatieverzekeringen, die bovendien veel te duur zijn, af. Ereloonsupplementen moeten onmiddellijk verboden worden, maar ook de andere supplementen (kamer en materiaal) moeten aan banden worden gelegd.”