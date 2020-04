“Dat was heel stuntelig”: experts vernietigend over persconferentie Veiligheidsraad, minister De Croo reageert HR

25 april 2020

15u10

Bron: VTM NIEUWS 82 Experts zijn kritisch over de persconferentie waarop de Nationale Veiligheidsraad gisteravond heeft gecommuniceerd. Veel te laat, veel te lang en erg verwarrend, luidt de kritiek. “Dat was heel stuntelig”, legt een expert in politieke communicatie uit. Minister Alexander De Croo beloofde vanmiddag in VTM NIEUWS beterschap voor toekomstige persconferenties.



De persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad begon gisteravond pas omstreeks 22 uur. Onverantwoord laat voor zo’n cruciale communicatie, zeggen experts. “Bij de aankondiging van de eerste lockdown had ik er nog begrip voor”, zegt Peter Van Aelst, docent politieke communicatie aan de UAntwerpen. “Toen was het nog improviseren. “

“Maar gisteren had men alle tijd om dat rustig voor te bereiden en bijvoorbeeld om 8 of 9 uur te starten en beknopt de belangrijkste beslissingen mee te geven.” Van Aelst vreest dat men veel mensen door het lange wachten niet bereikt heeft, waardoor er veel informatie verloren is gegaan.



Dat men pas om 22 kon starten, kwam doordat premier Wilmès de beslissingen wilde illustreren met slides - en wel 93, die je hier kan bekijken. De drie laatste uren van de Veiligheidsraad gingen - tot ergernis van enkele aanwezigen - verloren aan hoe die eruit moesten zien. Helaas bleken ze onleesbaar voor wie de persconferentie volgde. Op die manier zorgden ze net voor extra onduidelijkheid. “Die powerpoint-presentatie was van een bedroevende kwaliteit”, zegt Van Aelst.

Ik geef toe: het was te laat en heeft te lang geduurd Alexander De Croo (Open Vld)

“Te laat en te lang”

Minister en vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) beloofde vanmiddag beterschap voor toekomstige persconferenties. “Ik geef toe: het was te laat en heeft te lang geduurd”, aldus De Croo. “Maar het ging ook over heel veel tegelijk: werk, winkels, scholen, sociale contacten, geneeskundige zorgen, ... bovendien gaan de maatregelen pas op 4 mei in, dus is er nog tijd om ze te verduidelijken.”

“Maar iets beknopter en om 7 uur ‘s avonds was inderdaad beter geweest”, vervolgt De Croo. “Er komen nog persconferenties en we zullen ervoor zorgen dat die beter zijn.”



Veel reacties

Ook op sociale media regent het reacties over de gebrekkige communicatie van gisteravond. Enkele voorbeelden:

Wilmès klinkt als een woordvoerder, niet als een eerste minister. #corona Noël Slangen(@ NoelSlangen) link

Zelden zo’n communicatieve ramp gezien als de persconferentie van de Veiligheidsraad. Ruud Hendrickx(@ ruudhendrickx) link

Het is jammer dat de kleuterschool nog gesloten blijft. Anders hadden ze de PowerPoint van vanavond kunnen laten herschrijven door een 3-jarige. eric goens(@ ericgoens) link

Macron. Rutte. Merkel. Etc... Zelfs zonder PowerPoint begreep de bevolking wat hun leiders wilden zeggen. Soms hard. Soms empathisch. En dan woon je in België en dan begint @Sophie_Wilmes aan haar uitleg... Sven Ornelis(@ SvenOrnelis) link

Je ziet dat er een hele avond hard gewerkt is aan de communicatie en de duidelijkheid #veiligheidsraad #COVID19be pic.twitter.com/2Bmes7rj7s Tom De Cock(@ tomdecock) link

Met digitaal en telewerken moeten we met zijn allen een toekomstsprong maken, maar de overheidscommunicatie wil precies niet mee. Carl Devos(@ devoscarl) link

