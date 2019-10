“Daling pond zou erger zijn voor Gentse haven dan ontbreken federale regering” kv

Bron: Belga 0 Het ontbreken van een federale regering is geen goede zaak, maar voor de Gentse haven schuilt een groter economisch gevaar in een sterke daling van het Britse pond. Dat zegt havenbaas Daan Schalck van North Sea Port vandaag. Op het nieuwe havenbeleid dat in het Vlaams regeerakkoord wordt uitgestippeld, reageert hij positief.

Een Vlaams regeerakkoord is er, maar federaal hebben de onderhandelingen nog geen resultaten opgebracht, hoewel de brexit-deadline nadert. Buitenlandse handel en douanekwesties zijn grotendeels federale bevoegdheden. Maar "we zijn echt wel voorbereid", zegt Schalck. "Volgens mij zal het effect van de wisselkoers erger zijn dan het ontbreken van een federale regering.

"Volgens mij zal er wel een economische malaise zijn, of op zijn minst een economisch nadeel", zegt Schalck. "We zijn ons daarvan bewust." De havenbaas hoopt op een akkoord en een zachte brexit. "En geen harde Brexit, waarbij niemand weet waar we naartoe gaan." Toch moet de volgende federale regering wel werk maken van bijvoorbeeld nieuwe investeringen in het spoor.



In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord leest Schalck goede onderdelen, zoals de aangekondigde infrastructuurwerken aan de R4 en in de nieuwe sluis in Terneuzen. Dat de Vlaamse regering de verschillen tussen de havens onderschrijft en afzonderlijke raamovereenkomsten wil sluiten, is "bijzonder goed nieuws", zegt Schalck. "Ik zou met de Vlaamse regering liever spoorproducten ontwikkelen dan een nieuw dok graven", geeft hij als voorbeeld. Een strategie die niet noodzakelijk in lijn ligt met die van andere Vlaamse havens.

In de Gentse haven wordt een ingrijpend project voorbereid om CO2 af te vangen, op te slaan en te verwerken tot nieuwe grondstoffen. Daarvoor is een uitgebreid netwerk aan pijpleidingen nodig, dat volgens berekeningen al snel 200 miljoen euro zal kosten. "Het is goed dat de Vlaamse regering dat erkent en samen met de industrie naar een partnerschap wil gaan. Zo gaan we niet enkel op het vlak van transport maar ook op vlak van industrie de toekomst rooskleurig tegemoet.”