‘Dag des oordeels’ voor Wouter Beke: minister moet aanpak woonzorgcentra verdedigen in coronacommissie Jeroen Bossaert

20 juli 2020

06u00 0 ‘Dag des Oordeels’ in de coronacommissie van het Vlaams parlement. Vlaams Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) moet er komen uitleggen hoe hij de crisis in de woonzorgcentra heeft aangepakt.

De voorbije drie weken passeerden tijdens de hoorzittingen tal van getuigen die lieten uitschijnen dat de minister te laat in actie is geschoten of te veel tijd heeft verloren met discussies over de verdeling van bevoegdheden. Het is aan Beke om dat te weerleggen of om andere redenen aan te halen waarom het in de Vlaamse woonzorgcentra zo fout is kunnen lopen.

Om 14 uur krijgt de minister ruim de tijd om zijn beleid te verdedigen. Vervolgens is het aan de parlementsleden om hem te ondervragen. Vooral bij de oppositie zal er hard uitgehaald worden. De uiterst linkse PVDA vraagt al twee weken het ontslag van Beke. Bij Groen, Vlaams Belang en sp.a heeft men het buskruit al die tijd op zak gehouden. Mogelijk halen zij dat deze middag alsnog boven en voeren ze de druk op Beke naar een hoogtepunt.

Minister-president Jan Jambon (N-VA) liet eerder al weten dat hij zijn minister niet laat vallen en ook binnen zijn eigen partij lijkt men de rangen te sluiten. Al zal veel afhangen van hoe Beke het er deze middag vanaf brengt.

Volg de commissie op de voet via HLN LIVE vanaf 14 uur.

Lees ook:

Explosief rapport schetst ijzingwekkend beeld van coronacrisis in woonzorgcentra: “Bewoner zat in haar onderbroek op de gang te huilen” (+)

“Stervende vrouw al in lijkzak gelegd voor ze dood was”: 45 getuigenissen over corona in woonzorgcentra (+)

ANALYSE. Komt Wouter Beke in de coronacrisis overal te laat? (+)