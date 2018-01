"Dader vluchtmisdrijf Schaarbeek had enkelband en werd gezocht" Bestuurder (23) aangehouden door onderzoeksrechter HA

Bron: La Capitale, Belga 32 Dieter Nijs De dader van het vluchtmisdrijf in Schaarbeek, waarbij een man en zijn 5-jarige dochter zondag gewond raakten, was vrij onder voorwaarden met een enkelband. K.I. was dronken op het moment van de feiten. In de wagen van de 23-jarige chauffeur werd ook een "kleine dosis cocaïne" gevonden, schrijft La Capitale. De onderzoeksrechter heeft de man onder aanhoudingsbevel geplaatst, meldt het Brusselse parket.

K.I. reed zondagnamiddag rond 15.15 uur de fietsende vader en het kind aan op de hoek van de Paul Deschanellaan en de Azalealaan in Schaarbeek. Na de botsing vluchtten de jongeman en een kompaan te voet weg.

Zondag werd een verdachte opgepakt, gisteren raakte bekend dat het ging om de man die het ongeval had veroorzaakt. "Toen de politie ter plaatse kwam, zag ze twee personen weglopen in de richting van de Jeruzalemstraat", zegt Brussels parketwoordvoerder Gilles Dejemeppe. "Eén van hen, K.I., werd door getuigen aangeduid als één van de betrokkenen bij het ongeval, en kon opgepakt worden."

Of hij over een geldig rijbewijs beschikt, is nog niet duidelijk. De twintiger bleek geen vreemde voor het gerecht. Hij werd in het verleden al meermaals veroordeeld voor diefstallen en had er al een gevangenisstraf opzitten, schrijft La Capitale.

Volgens de krant was de bestuurder vrij onder voorwaarden. Hij kreeg een enkelband, maar zou die weten te verwijderen hebben. Tegen de man was een aanhoudingsbevel uitgeschreven wegens andere feiten. In de auto van twintiger werd bovendien een "kleine dosis cocaïne" gevonden, vernam La Capitale van een bron dicht bij het onderzoek. De tweede inzittende van de wagen is nog steeds voortvluchtig, meldt het parket.

"Zichzelf niet"

Volgens de advocaat van de broer van de verdachte is zijn cliënt "compleet kapot" van wat er gebeurd is. "De familie is met haar gedachten bij het gewonde meisje", citeert La Capitale de advocaat. Een oudere broer zegt in de krant dat K.I. de laatste tijd zichzelf niet was, na het overlijden van hun vader een jaar geleden.

De 5-jarige kleuter verkeerde na de aanrijding een tijd in kritieke toestand, maar is inmiddels buiten levensgevaar. De vader en het meisje krijgen nog steeds verzorging in het ziekenhuis.

