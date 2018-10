"Daarvoor moet je een fles whisky ad fundum uitdrinken": bestuurder met 4,19 promille (!) voorgoed rijongeschikt verklaard Deze week in de politierechtbank JHM - VHS - TVR - SDVO

19 oktober 2018

12u29

Bron: Eigen berichtgeving 2 Ook deze week hebben onze regiojournalisten bij de politierechtbanken postgevat waar ze op frappante zaken stootten, zoals vastgoedmakelaar K. die met zijn peperdure Porsche dronken achter het stuur werd tegengehouden en nadien gewoon verder reed. “ U moet zo verbaasd niet kijken”, repliceerde de rechter die nu een alcoholslot overweegt. H.V.D. uit Ronse belandde dan weer met zijn wagen in de gracht en had liefst 4,16 promille alcohol in het bloed, voor sommigen een dodelijk hoog alcoholpercentage. Rapper Kay Styles (36) ten slotte, is opnieuw veroordeeld voor de politierechtbank, al ruim de veertigste keer, zo blijkt.

6x levenslang rijverbod voor verkeershooligan (47)

Dronken rijden. Ongevallen veroorzaken. Rondrijden in onverzekerde en niet-gekeurde wagens. De waslijst aan overtredingen van een 47-jarige man uit Bissegem (Kortrijk) drijft de politierechter stilaan tot wanhoop - in totaal is de man al bijna 20 keer veroordeeld. Gisteren stond de man alwéér in de rechtbank. “Alles laat u koud”, zuchtte de rechter. “U presteerde het ooit zelfs, ondanks uw levenslang rijverbod, om met de wagen te arriveren op uw werkstraf. Dit tart toch alle verbeelding?” Maar daar waar de man twee weken geleden, bij een andere zitting, nog in tranen uitbarstte, bleef hij stoïcijns voor zich uit kijken. De veertiger kreeg gisteren 3,5 jaar cel, 32.000 euro boete en vier keer levenslang rijverbod - eerder kreeg hij al twee keer levenslang. Het totaal komt dus op zes. (VHS)

Vastgoedmakelaar wordt betrapt op dronken rijden, maar kruipt wat later gewoon zijn Porsche weer in

Een 55-jarige vastgoedmakelaar uit Koksijde zal straks misschien met een alcoholslot in zijn peperdure Porsche moeten rondrijden. K. werd betrapt op dronken rijden toen hij terugkwam van een barbecue. Even later reed hij gewoon weer verder.

Het feestje vond plaats op amper 500 meter van zijn woning, maar de man besloot toch de wagen te nemen. Hij legde een positieve ademtest af en zijn rijbewijs werd ingetrokken. Veel leek dat K. niet te deren, want toen de politie weg was, nam hij weer plaats achter het stuur en werd hij opnieuw betrapt. Omdat het niet de eerste keer was dat K. onder invloed reed, pakte de politierechter hem hard aan.

Die cursus kost de belastingbetaler zo’n 1.000 euro, verloren geld dus Politierechter tegen betrapte vastgoemakelaar K.

”U volgde al eens een verkeerscursus, maar u hebt blijkbaar niets geleerd. Die cursus kost de belastingbetaler zo’n 1.000 euro, verloren geld dus.” K. wist niet goed wat zeggen. “Ik kwam die dag van een meeting in Gent en was daarom met de wagen. Maar ik heb mijn auto echt wel nodig voor mijn werk.” Waarop de rechter antwoordde: “Ik overweeg een alcoholslot te laten plaatsen in uw auto, wat de wetgever mij eigenlijk oplegt. U moet zo verbaasd niet kijken. Het is niet omdat het een Porsche is, dat ik dat niet zou doen. Ook mét een alcoholslot zal uw Porsche nog rijden, als je tenminste niet gedronken hebt.”

De zaak wordt op 11 maart verdergezet. K. moet zich intussen laten onderzoeken om na te gaan of hij al dan niet een alcoholprobleem heeft. In dat geval wordt hij misschien definitief ongeschikt verklaard om nog te rijden. (JHM)

“Mijn cliënt zegt s lechts vier glazen Ricard te hebben gedronken” - “Het zullen eerder vier flessen geweest zijn”

H. V. D. uit Ronse werd in de politierechtbank voorgoed rijongeschikt verklaard nadat hij met maar liefst 4,16 promille alcohol in zijn bloed met zijn voertuig in de gracht sukkelde. “Een dergelijk hoog alcoholpercentage is voor sommige mensen dodelijk”, zegt toxicoloog Jan Tytgat.

De feiten deden zich voor op 4 maart. H.V.D. moest in Ronse uitwijken voor een voertuig en kwam zo in de berm terecht. Niet veel later zakte zijn voertuig verder naar beneden in de gracht. Toen de agenten ter plekke kwamen, schrokken ze niet weinig toen ze de man aan een alcoholtest onderworpen. Daaruit bleek namelijk dat hij maar liefst 4,16 promille alcohol in het bloed had. “Daarvoor moet je twintig pinten of een fles whisky ad fundum uitdrinken”, stelt professor Tytgat.

“Een dergelijk hoog alcoholpercentage kan dodelijk zijn. Enkel gewoontedrinkers kunnen met zoveel alcohol in het bloed nog functioneren.” De procureur vorderde dan ook een zware straf. Zij kaartte bovendien aan dat de man twee dagen voordien ook al was betrokken in een ongeval met vluchtmisdrijf. “Mijn cliënt beweert dat hij slechts vier glazen Ricard had gedronken”, vertelde de advocaat van de beklaagde. “Het zullen eerder vier flessen geweest zijn”, repliceerde politierechter Pieter De Meyer. Hij legde de man een boete van 2.400 euro op en paste artikel 42 toe van de verkeerswet, dat hem toelaat een rijbewijs levenslang in te trekken als een persoon lichamelijk of geestelijk niet in staat blijkt te sturen. (TVR)

Rapper Kaye Styles al meer dan 40 keer voor politierechter

Rapper Kaye Styles (36) is in de Brugse politierechtbank opnieuw veroordeeld. De Brusselse artiest met Ghanese roots, die een tiental jaar geleden het themalied inzong voor ‘Prison Break’, vertikte al voor de tweede keer om z’n rijbewijs binnen te brengen in de rechtbank. Dat moest hij doen na een veroordeling in 2012, waarbij hij 8 dagen rijverbod kreeg. In februari 2016 kreeg de rapper al eens 6 maanden rijverbod voor dezelfde feiten. Vorige week gaf de politierechter hem opnieuw dezelfde straf. Het valt nog maar af te wachten of Kaye Styles ditmaal wél z’n rijbewijs zal binnenbrengen. Hij lijkt immers lak te hebben aan regeltjes. Styles werd al ruim 40 keer veroordeeld door de politierechtbank, voor het rijden met een niet-gekeurde bromfiets, overdreven snelheid en het negeren van een rood verkeerslicht. (SDVO)

Ook vader zwaar gestraft voor inbreuken van dochter

Een vader van 52 uit Bavikhove (Harelbeke) en zijn dochter van 31 uit Kortrijk zijn door de politierechter veroordeeld tot zware straffen omdat de dochter zonder rijbewijs betrapt werd op een bromfiets die niet was verzekerd. De politie hield Sherley D. vorig jaar tegen op het Guldensporenpad, waar geen bromfietsen toegelaten zijn van het type waar zij mee reed. Bij de controle bleek dat de tweewieler niet was verzekerd en dat de vrouw geen rijbewijs had. Omdat Sherley D. in het verleden ook al verschillende keren werd veroordeeld voor rijden zonder verzekering, mag ze van de rechter zeven maanden niet rijden. Ze moet ook ruim 5.000 euro boete betalen. Als ze ooit haar rijbewijs wil terugkrijgen, moet ze eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen én met goed gevolg medische en psychologische proeven doorstaan. Haar vader, die de bromfiets kocht en wist dat hij niet verzekerd was, kreeg een rijverbod van drie maanden en een boete van 1.600 euro. (VHS)

Alcoholverslaafd? Verboden haar te knippen

“Ik vermoed dat u alcoholverslaafd bent en zal dat laten nagaan door een dokter. U gaat langs en mag in tussentijd uw haar niet knippen. Wee u als u dat wel doet, dan ben ik streng.” Enkele beklaagden reageerden verrast op wat de politierechter in Veurne hen zei. Als die vermoedt dat een beklaagde alcohol- of drugsverslaafd is, stuurt die hen langs bij een dokter. Die voert dan een haartest uit en heeft daarvoor dus een plukje haar nodig. Daaruit kan afgeleid worden of de beklaagde de afgelopen zes maanden veel alcohol of drugs gebruikte.

“Recent zitten we met drie gevallen van mensen die zich vlak voor de test geschoren hebben. En dan maar denken dat wij dat niet weten! Dat is weigeren mee te werken en die krijgen daarop de volle laag. Jullie zijn gewaarschuwd”, verduidelijkte de politierechter. Doorgaans verschijnt een beklaagde enkele maanden na de haartest opnieuw voor de rechter, al dan niet met een nieuwe haardos. (JHM)

Zware intoxicatie komt ex-flik duur te staan

B., een voormalige politie-inspecteur uit het Kortrijkse is door de politierechter veroordeeld tot een rijverbod van drie maanden en een boete van 2.000 euro.

Op 6 april van vorig jaar werd de 63-jarige man slapend in zijn wagen aangetroffen op een kruispunt in Sint-Katherine (Kuurne). De man bleek stomdronken, hij had 3,13 promille alcohol in het bloed. Nochtans kampt de man volgens zijn advocaat geenszins met een drankprobleem.

“Hij heeft een blanco strafregister en het was voor het eerst dat hij zo zwaar onder invloed was”, klonk het. Als de man z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst met succes geneeskundige en psychologische proeven afleggen.(VHS)