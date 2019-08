"Criminele netwerken brengen Chinese prostituees naar België" AW

20 augustus 2019

22u36

Bron: Belga 0 Er is een nieuw fenomeen in België: honderden Chinese prostituees duiken op in alle grote steden. Knack sprak erover met Eric Garbar, het nieuwe hoofd van de cel mensenhandel bij de federale politie.

Sinds twee jaar zien we in heel Europa opmerkelijk veel Chinese vrouwen aankomen, wel duizenden, om te werken als prostituee, zegt Garbar, die zich specialiseerde in de materie toen hij in Charleroi werkte als speurder voor de lokale en gerechtelijke politie. "Voorheen zagen we Chinezen natuurlijk al als slachtoffer van economische uitbuiting, met name in Chinese restaurants. En daarna had je de Chinese massagesalons, waar vrouwen weleens verder gingen dan de klassieke massage."



Momenteel loopt in heel België een tiental onderzoeken -zowel gerechtelijke als opsporingsonderzoeken- naar criminele netwerken achter Chinese prostitutie. "Ze laten vrouwen naar Europa overkomen om te werken in privéwoningen, hotels of bed and breakfasts. Niet achter ramen, niet in bars. Het gaat om verborgen prostitutie. Net daarom is het zo moeilijk om het fenomeen te detecteren en te controleren.”

Schengenvisa

In België gaat het naar schatting om honderden vrouwen. En dat vooral in grote steden waar er al een Chinese diaspora is: Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi. "Doorgaans zijn ze in Europa gearriveerd per vliegtuig, met geldige Schengenvisa. Gemiddeld zijn ze vijfentwintig jaar oud. We gaan aandachtig na of er geen minderjarigen bij zijn."

Garbar vindt het een verontrustend fenomeen. "Net omdat het 'reservoir' zo groot is. In China zijn er 3 à 4 miljoen prostituees. Zodra ze 22, 23 jaar zijn, worden ze er 'te oud' bevonden. De criminele netwerken sturen ze dan naar Europa en de Verenigde Staten."

"De strijd tegen de mensenhandel moet opnieuw een prioriteit worden in België", vindt Garbar tot slot. "Sinds een vijftal jaar heeft de politie - vooral om politieke redenen - veel capaciteit vrijgemaakt voor mensensmokkel en illegale migratie, ten koste van mensenhandel."