“Coronamaatregelen Brusselse gevangenissen schenden rechten van gedetineerden”

16 augustus 2020

Bron: Belga 0 De Belgische afdeling van het Observatoire international des prisons (OIP) veroordeelt zaterdag de maatregelen die Brusselse gevangenissen hebben genomen in het kader van de coronapandemie. Ze "zijn een schending van de mensenrechten van de gedetineerden, in het bijzonder van hun recht op een eerlijk proces", klinkt het.

Volgens het observatorium komen de maatregelen die eerder deze week van kracht werden overeen met verbod op het bezoek van een advocaat aan een gevangene die in voorlopige hechtenis is geplaatst. Dat terwijl een persoon die net werd aangehouden net snel bijstand nodig heeft.

Isolement

Advocaten bij de balie van Brussel, Marie Berquin en Juliette Moreau, verwijzen naar een nota van 11 augustus van het Gevangeniswezen aan de Brusselse balie, waarin onder meer staat dat een gedetineerde die wordt binnengebracht in een arresthuis - waar gevangenen in voorlopige hechtenis worden geplaatst - automatisch veertien dagen in medische isolatie moet worden geplaatst.

Het isolement kan worden stopgezet door een arts of na een negatieve coronatest. Zolang de quarantaine geldt mag een advocaat zijn cliënt niet zien, behalve "als hij erop aandringt" en hij moet dan ook "zijn eigen FFP2-masker voorzien", klinkt het. De advocaten worden aangeraden om een geschreven boodschap achter te laten voor hun cliënten, waarin ze aangeven dat die hen telefonisch contacteren, staat er volgens het OIP in de nota.

"Dit gaat in tegen het Europese Mensenrechtenverdrag, waarin het recht op een eerlijk proces is opgenomen", aldus OIP. De mogelijkheid om een geschreven bericht door te geven is onvoldoende als men een dossier wil opstellen. Bovendien bestaat er bij een geschreven bericht het risico op het schenden van het beroepsgeheim.

Geen van onze instellingen verbiedt aan een gevangene om zijn advocaat te consulteren Woordvoerster Gevangeniswezen Valérie Callebaut

“Choquerend”

"Advocaten hebben ons gemeld dat de ze naar de gevangenis van Sint-Gillis waren gegaan om hun cliënt te ontmoeten en dat ze werden tegengehouden. Ze konden een geschreven boodschap achterlaten, maar we hebben in het verleden al gezien dat het soms twee weken duurt vooraleer zo'n bericht wordt afgegeven", zegt Marie Berquin.

"Advocaten die toch eisen om hun cliënt te zien, krijgen de boodschap dat ze een FFP2-masker nodig hebben, terwijl ze daarvan zelfs niet op de hoogte waren. Er is bovendien geen enkele reden om die verantwoordelijkheid bij de advocaat te leggen. Indien een masker nodig wordt geacht om de rechten van de gedetineerden op een advocaat te verzekeren, moet Justitie het voorzien. Dit is choquerend."

Het Gevangeniswezen ontkent dat er een verbod geldt. “Geen van onze instellingen verbiedt aan een gevangene om zijn advocaat te consulteren", zegt woordvoerster Valérie Callebaut.

