“Corona of niet, ik word de nieuwe Sergio Herman”: nieuw schooljaar in Ter Groene Poorte anders dan normaal

Ambities van laatstejaars Ter Groene Poorte zijn bijgesteld maar blijven overeind

Annick De Wit

06 september 2020

03u30

De kookpotten en spuugbakjes staan verder uit elkaar dan gebruikelijk. Ook in de Brugse kweekvijver van sterrenchefs en sommeliers Ter Groene Poorte is dit nieuwe schooljaar anders dan normaal. De sector waarvoor men hier een nieuwe lichting klaarstoomt - extra gedesinfecteerd - is zwaar gebombardeerd. De ambities van de laatstejaars blijven overeind, maar zijn bijgesteld. "Ik doe een extra jaar. Om corona te ontwijken."