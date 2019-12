“Controles op vuurwerk bij handelaars en op internet om veiligheid te garanderen” NLA

08 december 2019

19u04

Bron: Belga 0 Elk (einde)jaar gebeuren er verschillende ongevallen bij het ontsteken van vuurwerk. Daarom kondigt Minister van Economie en Consumenten Nathalie Muylle (CD&V) controles aan bij handelaars en op internet, om de veiligheid te garanderen.

In de eindejaarsperiode van 2018 werden 19 ongevallen gemeld, in 2017 ging het om 24 meldingen en in 2016 om 20 meldingen. De meest getroffen lichaamsdelen zijn de handen, vingers en ogen. Brandwonden komen het vaakst voor, gevolgd door oppervlakkige en open wonden.

"Ook dit jaar controleren we of de verkoop van vuurwerk volgens de veiligheidsvoorschriften gebeurt. Dat gebeurt zowel bij handelaars als online", zegt minister Muylle. "De laatste jaren zien we een aanzienlijke toename van de verkoop van vuurwerk via webshops of sociale media. Vuurwerk mag door handelaars verkocht worden via internet, maar het moet door de klant opgehaald worden in de winkel.”

Om illegale en gevaarlijke handel via pakjesdiensten tegen te gaan, loopt sinds vorig jaar trouwens een proefproject waarbij een hond die speciaal voor de opsporing van vuurwerk werd getraind, wordt ingezet in logistieke centra.