"Contract van 100 miljoen voor contacttracing levert ziekenfondsen 0,0 euro op” SVM

05 augustus 2020

16u03

Bron: Belga 1 Het contract van 100 miljoen euro voor contacttracing levert de ziekenfondsen geen eurocent op. Dat zegt Paul Callewaert als algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten. Dat de ziekenfondsen zich zouden verzetten tegen de lokale contactopsporing noemt hij een valse insinuatie.

De Vlaamse regering sloot een akkoord met de mutualiteiten, enkele callcenters en consultant KPMG om de contacttracing te organiseren. Volgens ‘Het Nieuwsblad’ zouden ziekenfondsen echter geprobeerd hebben om lokale alternatieven in de contactopsporing van coronapatiënten te boycotten. De krant trok die conclusie op basis van gelekte mails.

“Met lange tanden”

Niets van aan, reageert Callewaert nu. “We hebben ons met lange tanden geëngageerd, maar we zijn wel loyaal gebleven. Onze enige opdracht als ziekenfonds was om voor voldoende capaciteit te zorgen. Aan die vereiste was op 11 mei voldaan. De rest van het systeem was op dat moment nog helemaal niet in orde.”

"Waarom werd bijvoorbeeld slechts een derde van de te bevragen besmette personen in het proces van contactopsporing ingebracht? Zo misten we al twee derde nog voor we vertrokken waren”, stelt Callewaert. Hij zegt ook dat de identificatie- en contactgegevens "lamentabel" waren. “En het IT-platform was een catastrofe.”

“Geen machtsspelletje”

De kritiek dat de mutualiteiten de persoonsgegevens van coronapatiënten wilden gebruiken voor hun eigen activiteiten vindt Callewaert niet terecht. "Waarom mochten we besmette personen die het zelf individueel zeer moeilijk hebben niet extra ondersteunen vanuit onze dienstverlening? Dit is geen machtsspelletje, voor sommige patiënten is het 'een spel' van leven of dood."

Callewaert zegt voorstander te zijn van een "vergevorderde gestroomlijnde samenwerking" tussen centrale en decentrale componenten. "Waarom wil men niet zien of horen dat de ziekenfondsen voorstander zijn van een nauwe samenwerking met centraal gegevensbeheer?”

“Niet professioneel”

CM-voorzitter Luc Van Gorp legt uit dat in een overleggroep op een bepaald moment een volledig decentraal systeem naar voren werd geschoven, maar dat de ziekenfondsen en andere partners dat niet zagen zitten. “We hebben gewaarschuwd dat we in de problemen zouden komen. Mensen bewegen zich immers buiten hun eigen gemeente.”

“Stel dat een burgemeester met een eigen systeem zou komen. Dan ga je opgebeld worden en een uur of een dag later nog eens”, legt Van Gorp uit. “Ik weet niet of het zo professioneel overkomt als je twee keer moet horen dat je in quarantaine moet...”

“Als dat niet werkt krijg je chaos”

Toch zegt de CM-voorzitter zeker voorstander te zijn van samenwerking op lokaal vlak. De lokale besturen kunnen volgens hem onder meer sensibiliseren, burgers informeren over de contactopvolging en nagaan waar mogelijke clusters zitten. “Zolang alles maar ingeplugd wordt in dezelfde databank. Want als dat niet meer werkt, krijg je chaos.”

Als de contactopsporing niet goed gewerkt heeft, lag dat volgens Van Gorp zeker niet aan de ziekenfondsen. Het probleem situeerde zich volgens hem eerder bij het voortraject van huisartsbezoek, testen en laboverwerking. “Wie niet in het systeem zit, zal niet gebeld worden. Tot op vandaag zien we nog steeds dat huisartsen vergeten het formulier in te vullen om een persoon in het systeem te krijgen. Dan weet die persoon wel dat hij positief is, maar het platform weet het niet.”

Lees ook: Alle regeltjes gevolgd en toch is An besmet met coronavirus: “Ik ben dag en nacht bang dat dit slecht afloopt” (+)