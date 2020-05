‘Contacttracing’ start maandag: "Er zullen zeker nog groeipijnen aan de oppervlakte komen” SVM

08 mei 2020

14u22

Bron: Belga 2 De 'contacttracing’ die maandag in Vlaanderen start, wordt een van de grootste logistieke ondernemingen uit de geschiedenis van het Vlaamse Gewest. Dat zegt Joris Moonens als woordvoerder van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid. "De hele operatie is op korte termijn opgezet en is van een enorme schaal. Het lijdt dus geen twijfel dat er hier en daar een kink in de kabel zal komen en dat er kreukels zullen moeten worden weggestreken", aldus Moonens.



In het callcenter zullen 1.200 medewerkers vanaf maandag contact opnemen met mensen die positief getest hebben op Covid-19 en met mensen waarmee die in contact zijn geweest. Bedoeling is de verspreiding van het coronavirus op te volgen en de verspreiding te beperken. Het systeem wordt van belang om nieuwe besmettingshaarden snel in de kiem te smoren als de beperkende maatregelen gaandeweg opgeheven worden.

Problemen met de aanbesteding zorgden aanvankelijk voor vertraging, maar uiteindelijk zullen de ziekenfondsen samen met callcentra en consultant KPMG dat contactonderzoek in goede banen leiden. Maar het is dus goed mogelijk dat er 'issues' opduiken, bijvoorbeeld met het onlineplatform dat door de federale overheid wordt aangeleverd.

"Er is amper één week geweest om te proefdraaien dan kan er een en ander misgaan", zegt Moonens. "De ‘contacttracers’ hebben dan wel een basisopleiding gehad, maar het spreekt vanzelf dat die routine nog moet groeien."

“Enige goede manier”

“Het is de enige goede manier om te verhinderen dat mensen anderen al besmetten voor ze symptomen krijgen”, benadrukte interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht tijdens de dagelijkse persconferentie van het crisiscentrum.

De contactonderzoekers zullen samen met de besmette personen een lijst opstellen van mensen met wie ze in contact kwamen. Het zal gaan om hun contacten vanaf twee dagen voor het begin van de symptomen, legde Van Gucht uit. “Mensen kunnen twee dagen voor de eerste symptomen uitbreken al besmettelijk zijn en blijven vervolgens besmettelijk tot zeven dagen na het begin van de symptomen.” De viroloog gaf tot slot nog mee dat contactonderzoekers altijd zullen bellen met het nummer 02/214.19.19 of een sms zullen sturen met het nummer 8811.

