Exclusief voor abonnees

“Congo is potentieel een van de rijkste landen ter wereld. Waarom is België er nog altijd na 60 jaar?”

Maarten Rabaey en Yannick Verberckmoes

22 juni 2020

06u00

Bron: De Morgen

1

Politicologe Nadia Nsayi (36) en vicepremier Alexander De Croo (44) zijn het lang niet over alles eens als het gaat over onze koloniale erfenis. Wel vinden ze allebei dat er excuses moeten komen – en die mogen niet vrijblijvend zijn. ‘Sensibiliseren? Come on guys, cut the crap.’