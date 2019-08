“Compleet absurd”: vanaf december enkel cashbetalingen verplicht afgerond Afrondingsregels voor rosse eurocentjes blijven voor discussie zorgen Daimy Van den Eede

18 augustus 2019

10u57

Bron: VTM NIEUWS 106 Omdat maar weinig handelaars de afrondingsregels voor rosse 1 en 2 eurocentjes tot nu toe toepassen, wordt het vanaf 1 december verplicht bij cashbetalingen. Bij elektronische betalingen moet het niet. Dezelfde aankoop kan dus iets meer of minder kosten, naargelang de manier van betalen. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) vraagt dat de volgende regering de regels voor alle soort betalingen gelijktrekt.

Als je rekening 19,11 euro bedraagt, zal je een verschillend bedrag moeten betalen naargelang de betaalwijze. Voor cashbetalingen zal er standaard afgerond worden en zal je dus 19,10 euro moeten betalen. Maar voor een elektronische betaling mag de handelaar nog altijd zélf kiezen of hij afrondt. Bij maaltijd- of ecocheques is afronden dan weer verboden.

Discussie

De regel zorgt nu al voor veel commotie. “Het zijn twee maten en twee gewichten”, klinkt het in de supermarkt. Ook volgens het NSZ zal het tot chaos leiden: “Als je twee opeenvolgende betalingen hebt waarbij de ene opteert om cash te betalen en de andere voor elektronische betaling, dan zal dat een andere totaalprijs zijn. Als de ene dat van de andere hoort, zal dat zeker tot discussie leiden”, zegt woordvoerster Christine Mattheeuws.

Afronding voor elke betaalwijze

Negen op de tien handelaars willen daarom een verplichte afronding op álle manieren van betalen. Vrijwillig afronden zien ze niet zitten. “Ik wil niet de eerste zijn die gaat afronden, mensen gaan dan overstappen naar de concurrentie”, zegt Conny Heremans, zaakvoerster bij Louis Delhaize in Bertem.