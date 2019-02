‘Cold Case’-journalisten opnieuw verhoord als getuigen KSN

16 februari 2019

12u00 0 Kurt Wertelaers en Karel Lattrez, de journalisten van het VTM-programma 'Cold Case' dat de moord op Sally Van Hecke belicht, zijn donderdag ondervraagd door de federale gerechtelijke politie van Antwerpen. "Als getuigen", aldus een bron dicht bij het onderzoek. "Er werd hen gevraagd of zij nog nieuwe informatie wensten over te maken aan het gerecht." Dat bleek niet het geval.

De journalisten en het parket voerden de afgelopen weken een juridische strijd over de documentaire, een vijfdelige reeks van Het Nieuwshuis over het onderzoek naar de nog steeds onopgeloste moord op Sally Van Hecke in 1996. VTM promootte het programma met de boodschap dat de makers er de “vermoedelijke dader” zouden ontmaskeren. Het zou gaan om de veroordeelde seriemoordenaar Claudy Pierret. Het gerechtelijk onderzoek werd in 2017 heropend op basis van informatie van uitgerekend Wertelaers en volgens het parket is het intussen nog steeds volop aan de gang.

De uitzending zou volgens het parket het onderzoek kunnen schaden, maar de kortgedingrechter liet de uitzendingen toch toe. Opmerkelijk is dat desondanks de eerste twee afleveringen alsnog uitgebreid herwerkt werden. VTM herwerkte de afleveringen onder meer omdat het parket geen toestemming gaf om archiefbeelden van het opsporingsprogramma “Oproep 2020" nogmaals te tonen.

Maandag verklaarden de makers van “Cold Case” nog dat er een DNA-staal zou zijn gevonden op de laarzen van Van Hecke dat kan worden gelinkt aan Pierret. Het parket noemt die bewering echter “manifest onjuist”. Naar verluidt zou een rogatoire commissie in mei naar Arizona trekken om er de eigenaar te ondervragen van de blauwe oldtimer waarmee de moordenaar van Van Hecke zou gereden hebben.

Het parket wil geen commentaar kwijt, VTM laat weten dat de journalisten tijdens een vorig gesprek al hun informatie al hadden gedeeld en dus ditmaal niets meer konden toevoegen.