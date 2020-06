‘Code oranje’ voor fel onweer: ontdek hier waar en wanneer HR TTR

17 juni 2020

06u30

Bron: Belga, KMI, Noodweerbenelux 982 Het KMI voorspelt intens onweer en wateroverlast vandaag. Dat kan gepaard gaan met zware regenval, hagel, rukwinden en blikseminslagen die lokaal voor wateroverlast kunnen zorgen. “Wees waakzaam”, klinkt het. Aanvankelijk waarschuwde het KMI met ‘code geel’. Intussen werd ‘code oranje’ uitgevaardigd, zo meldt onze weerman David Dehenauw.



De dag begint vrij zonnig en droog, maar vooral na de middag ontstaan er soms felle buien met onweer en lokaal kan er veel regen vallen. De maxima schommelen tussen 18 graden in de Ardennen en 24 tot 25 graden in het noorden van het land. ‘Code oranje’ werd intussen uitgevaardigd.

“Dat betekent dat er plaatselijk meer dan 40 liter per vierkante meter kan vallen in zes uur tijd. Er kan dus wateroverlast zijn. Het zal niet overal even hevig zijn, maar het kan wel fel zijn en voor problemen zorgen. We verwachten windstoten en ook wat hagel. Het grootste risico is toch het water op een aantal plaatsen”, verduidelijkt onze weerman David Dehenauw.

Waar en wanneer?

“Op dit moment detecteert weerdienst NoodweerBenelux boven België enkele forse regen- en onweersbuien. Elke bui heeft de mogelijkheid om hagel en ook wateroverlast te veroorzaken. Daarom heeft de weerdienst beslist om de waarschuwingskaart te upgraden naar level 2. Dat betekent concreet dat de kans op hevig onweer met wateroverlast toeneemt.” Volg de onweersbuien live via deze handige bliksemradar.

UPdate #onweer (13:08). Actueel detecteren we forse #onweersbuien boven #België. Elk van deze exemplaren is in staat om #hagel en #wateroverlast te genereren. Daarom werd beslist om onze level 1 te upgraden naar level 2. De #onweerslijn schuift op naar het zuiden van Nederland. pic.twitter.com/K6HoBTkUQB NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link

“Volgens de allerlaatste weergegevens lijkt de onweerszone vooral voor het oosten en noorden van ons land weggelegd”, zegt Nicolas Roose van de weerdienst NoodweerBenelux. De combinatie tussen de droogte van de afgelopen weken en een hoge neerslagintensiteit zorgt voor een verhoogde kans op wateroverlast. “Zeker wanneer de buien traag opschuiven richting Nederland en er meerdere buien over éénzelfde regio trekken stijgt de kans op overvloedige neerslag fors”, aldus Roose.

Gedurende de namiddag schuift de regen- en onweerszone traag op naar het noorden. Hierdoor kan het nog tijdelijk flink opwarmen, wat de kans op onweer doet stijgen over de noordelijke regio’s van ons land.

Ook vanavond kunnen er nog onweerachtige buien vallen. In de loop van de nacht trekt de buienzone Nederland in en zou het vanuit het zuidwesten droger worden met brede opklaringen. Lokaal is wat nevel of mist mogelijk.



De minima schommelen tussen 10 graden in Belgisch-Lotharingen en 15 graden in het noorden van het land. De wind blijft meestal zwak uit veranderlijke of zuidelijke tot zuidwestelijke richtingen.

Donderdag is het ’s ochtends tijdelijk droog weer met brede opklaringen. Stapelwolken vormen zich echter vrij snel. Opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af. Vooral in het westen van het land kunnen er nog soms felle buien vallen, plaatselijk met een donderslag, elders is het droger. De maxima liggen tussen 17 graden in de Hoge Venen en 22 graden in de Kempen. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan zee ontstaat er in de namiddag een zeebries uit het noordwesten.

Vrijdag zijn er brede opklaringen in de voormiddag. Nadien wordt het wisselend bewolkt met kans op buien. De kans is groter ten zuiden van Samber en Maas, daar kunnen de buien lokaal onweerachtig worden. De maxima liggen tussen 16 en 21 graden bij een matige westenwind.

Na het weekend 30 graden?

Weermodellen hinten nadien op een gevoelige weersverandering en een stijging van de temperatuur. “Diverse weermodellen waaronder de Amerikaanse en Europese weercomputer berekenen na het weekend opnieuw tropische temperaturen tot 30°C en meer. Mogelijk dat dat opnieuw gepaard zal gaan met onweersbuien, maar dan moeten we nog bevestigen”, meldt NoodweerBenelux nog.

