“Coalitie sp.a-Groen-Open Vld-CD&V deze week voorgesteld in Vilvoorde” sam

19 november 2018

22u43

Bron: belga 0 In Vilvoorde zijn de coalitiegesprekken tussen het kartel sp.a-Groen, Open Vld en CD&V zo goed als afgerond. Het nieuwe bestuur wordt wellicht nog deze week voorgesteld, zo valt te horen in de marge van de gemeenteraad. Over de inhoud van de besprekingen blijven de lippen voorlopig op elkaar.

Al in het weekend na de verkiezingen bereikten de vier partijen een overeenkomst over een bestuursakkoord, maar alles kwam op de helling te staan toen even later bleek dat burgemeester Hans Bonte kartelpartner Groen geen schepenambt gunde. Bonte vond de drie nieuw verkozen groene gemeenteraadsleden hiervoor politiek te onervaren.

Nog dezelfde dag haalden Open Vld, Groen en N-VA echter fel uit naar de 'woordbreuk en brutaliteit' van Bonte, waarna de onderhandelingen in de ijskast gingen tot 11 november. Ondertussen hadden de 5 CD&V-verkozenen de burgemeestersvoordracht van Bonte overigens al getekend.

Oplossing

Na de herfstvakantie hervatten de vier partijen de onderhandelingen. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat Groen in het nieuwe schepencollege wel een vertegenwoordiger zal krijgen. Toen sp.a op 23 oktober de andere drie partijen opriep om snel een oplossing te vinden voor 'dit accident de parcours' toonde de partij zich reeds bereid om haar standpunt hierover te herbekijken.

In de nieuwe gemeenteraad heeft sp.a-Groen 13 zetels, waarvan 10 voor sp.a en 3 voor Groen. Open Vld heeft 8 zetels en CD&V 5. De vier partijen samen hebben dus een meerderheid van 26 op 35 zetels.

Bekijk ook:

Vertrouwen volledig weg nadat Bonte kartelpartner Groen uit schepencollege houdt: